Cartas de lectores III: Solo a uno

Hoy paré en el semáforo de una rotonda y por supuesto, se me abalanzaron trapitos y gente vendiendo de todo. De pronto me fijé en un niño, especialmente, porque lo encontré muy parecido a mi nieto mayor, él se acercó a mi ventanilla y mi primer impulso fue decirle que no , pero cuando se iba alejando lo llamé y le pregunté su nombre. Advertí que estaba muy pulcro y su pelito bien cortado. Vendía ramitos de jazmín. Yo saqué 100 pesos y le dije “dame un ramito”, entonces me miró y me dijo: “Sra., perdone, cuesta 200”. Le di el dinero y le pregunté si iba a la escuela, me dijo que sí y que le había ido muy bien este año. Entonces le repliqué: “nunca dejes de estudiar, así cuando seas grande podrás estar mejor…” Me dijo “se lo prometo, Sra. Ahora estoy trabajando para poder comprar mis útiles del año que viene”. Cuando arranqué mi auto tuve la amarga sensación de haberle mentido, porque en realidad tengo mis serias dudas de que su vida vaya a mejorar. No es mi intención en esta carta hablar de política pero sí de solidaridad. Yo tuve ganas de volver y buscar a ese niño, decirle que no lo iba a dejar solo, que yo me iba a encargar de sus útiles y de todo lo que le hiciera falta para sus estudios . Volví… El niño ya no estaba. Tengo un nudo en la panza y no puedo dejar de ver a mi nieto mayor en ese niño. ¿Y si todos y cada uno de nosotros se propone ayudar a un niño? Elijamos uno y no lo abandonemos, compartamos con él lo que podamos y lo más importante, le hagamos sentir que nos importa y que no está solo. ¡Que no es invisible! Esta terrible situación que vivimos como argentinos nos interpela a compartir -sin pensar en lo injusto del Estado- lo que tengamos. Un cuaderno más o menos no se sentirá. Un par de medias, lo que sea pero siempre al mismo. A ese niño todo le vendrá bien y sobre todo, cuando tengamos tiempo, lo escuchemos, nos interesemos por él. Desde las bases y con amor podemos hacer de este mundo algo mucho mejor. ¡Solo a uno!

Catalina Inés Lonac

