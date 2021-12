Covid-19 en Tucumán: “En las fiestas hay que estar con la burbuja familiar”

“Tenemos que prepararnos para lo peor”. Las palabras de Rogelio Calli, director de Epidemiología de la provincia marcan el estado sanitario en el que se encuentra Tucumán. El especialista advirtió que hay preocupación en el Ministerio. “Nuestra situación es distinta a las olas anteriores, donde teníamos restricciones y otras medidas adicionales para protegernos. Ahora está todo liberado y en lo único que podemos apoyarnos es en el avance de la vacunación y en el uso del barbijo y la distancia social. Le pedimos a la gente que concurra a los nodos. La vacunación es fundamental en esta situación”, dijo.

Calli afirmó que se observa una gran afluencia de gente que quiere hisoparse. “Necesitan salir de la duda. Y está perfecto. Es lo que hay que hacer. Y si el resultado del test sale positivo, en el acto hay que aislarse”, aclaró.

El médico, que tiene a su cargo el relevamiento diario de la situación epidemiológica aseguró que en cuanto a casos, estamos en una meseta estable de entre 400 y 500 casos. “Lo que preocupa es la situación de estos días, con muchísima gente en la calle, sin la distancia necesaria, sin barbijo. Sabemos que a partir de estos días la curva va a aumentar. Por eso digo que debemos prepararnos para lo peor, tal como estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, con países que cierran todas sus actividades”, advirtió.

Calli reafirmó que en Tucumán la enorme mayoría de los casos son provocados por la variante Delta y que aún no hay casos de Ómicron. “Delta es mucho más transmisible que Gamma, que fue la que provocó la segunda ola. La diferencia con esta tercera ola es la cantidad de gente que está vacunada. En la cantidad de contagios va a haber diferencias, pero también en internaciones y fallecidos sobre todo en quienes no se vacunan o no tienen el esquema completo”, explicó. “Para Delta con las dos dosis estamos bien, pero ya estamos viendo que con Ómicron va a ser fundamental la tercera dosis, que es más protectora. Por eso, quienes ya están en condiciones de recibirla, luego de cinco meses de la segunda, deben hacerlo”, agregó.

EXPERTO. Calli tiene a su cargo el monitoreo diario de la situación epidemiológica de la provincia y advirtió que las cifras actuales lo preocupan.

El funcionario además habló sobre las reuniones ya planificadas tanto para este viernes como para el 31. “Hay que hacer énfasis en un término que parece haberse dejado de usar: burbujas. Tenemos que reunirnos con nuestra familia cercana. Y proteger a los adultos mayores. Incluso los no vacunados deben estar dentro de esa burbuja, por lo cual estarían cubiertos. Tenemos que tener en cuenta que nunca va a haber una vacunación para toda la población. Eso es imposible. Aquí los vacunados protegen a los no vacunados, pero estos últimos son los que más probabilidades tienen de tener consecuencias graves si se contagian”, aclaró.

Las recomendaciones

Calli afirmó que no es sólo la cantidad de gente lo que les preocupa, sino el nulo cumplimiento de las recomendaciones. “No se respetan los dos metros de distancia. Cuando hacen colas están pegados. El barbijo se lo usa mal o no se lo usa. Se tiene que tener en cuenta que estas medidas funcionan. Hay que ver lo que pasa en otros países, que están apelando a confinamientos y restricciones. Es muy grande la ola que están sufriendo por Ómicron, y va a llegar a Tucumán. Ya están en otras provincias argentinas. Por eso insistimos en la vacunación. Es vital. Todos debemos completar los esquemas. Es la única manera de protegernos de una eventual hospitalización”, dijo. Según él, el peligro de Ómicron es su velocidad de contagio, mayor aún que la de Delta. “Los controles son muy importantes. Esta nueva variante tiene alta carga viral. No podemos dejar de cuidarnos”, finalizó.

Hubo tres fallecimientos: se reportaron 582 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública reportó ayer el fallecimiento de tres pacientes que estaban internados con diagnóstico de neumonía por covid-19. Se trata de una mujer de 36 años que estaba internada en el sector privado; a un hombre de 57, que permanecía en un hospital público; y a una mujer de 93, que se encontraba en una clínica privada. Con este número, la cifra de víctimas mortales desde el año pasado se elevó a 3.536. Además se informó de 582 nuevos casos; casi la mitad de ellos, entre personas con residencia en San Miguel de Tucumán. La provincia llegó ayer a los 214.747 contagios confirmados de covid-19. De ese total, 203.573 pacientes recibieron el alta.