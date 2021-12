Llegaron a Tucumán 26.400 dosis del componente I de la vacuna Sputnik V

Esta mañana llegó a la provincia un nuevo cargamento de 26.400 dosis de la vacuna Sputnik V, componente I, con el fin de continuar con los esquemas de vacunación contra el coronavirus.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz, “este componente sirve para primera dosis, segunda y refuerzos”. “Es una vacuna factible de colocar en todas estas situaciones. Tenemos que aprovechar la posibilidad de vacunarnos porque las variantes Ómicron y Delta, en personas vacunadas con segundas y terceras dosis, no producen enfermedad grave, en general, salvo que tengan alguna enfermedad de base”, explicó ante la prensa.

“Invitamos a aquellas personas que no se hayan colocado ninguna dosis, a que lo hagan. Son muy vulnerables quienes todavía no han sido inmunizados. Los fallecidos que tenemos a diario, la mayoría no tiene ninguna dosis o una sola. Se estima que siete de cada 10 muertes ha sido por no estar vacunados”, sostuvo.

Tucumán tiene alrededor de un 50% de hospitalizaciones por covid-19, agregó el médico. “Hay entre 22 o 23 pacientes en asistencia respiratoria mecánica en el sector público, y 28 en el privado. Son personas, en su gran mayoría, no vacunadas, inmunodeprimidas o con dosis insuficiente”, explicó.

¿Qué vacuna puedo recibir?

-A quienes tienen la primera dosis, el ministerio de Salud solicita que se coloquen la segunda y completen el esquema.

-Si tienen la segunda dosis de Sinopharm y más de 50 años, se tienen que colocar la dosis adicional al mes.

-Si tienen alguna enfermedad (inmunodeprimidos) o si son trasplantados, con obesidad mórbida, enfermedad oncológica, consume medicamentos, tienen que colocarse una dosis adicional.

Medina Ruíz recordó que “todas las personas, independientemente de la edad y de la vacuna que se colocaron, luego de cinco meses deben colocarse la dosis de refuerzo para que estén mejor protegidos para la variante Ómicron”.