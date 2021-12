Canelada: “el Frente de Todos debe cambiar su prepotencia por diálogo”

“En lugar de hacer terrorismo, el Frente de Todos debe cambiar su prepotencia por diálogo”. Con estas palabras se expresó el legislador radical José María Canelada, al referirse a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Economía de Tucumán, Eduardo Garvich.

“El gobierno nacional tiene la oportunidad de impulsar el debate de un nuevo proyecto de presupuesto para los primeros meses del año que viene -agregó Canelada-, y no el debate exprés de siete días, con números que no podían explicar. En lugar de hacer terrorismo afirmando que las obras no llegarán a las provincias, el Frente de Todos debe cambiar su prepotencia por diálogo”, afirmó.

Nuevo proyecto

El presidente de la bancada de la UCR en la Legislatura provincial explicó que el gobierno puede presentar un nuevo proyecto de presupuesto para que sea debatido y aprobado en marzo. “Aquí no hay que mentirle a la gente. El presupuesto ingresó en septiembre a la Cámara de Diputados -dijo Canelada-, pero recién quisieron tratarlo en diciembre y que se apruebe en menos de una semana. A último momento empezaron a incorporar obras que no podían explicar de dónde iba a salir el dinero para llevarlas adelante. Ellos tienen la responsabilidad de buscar el consenso, ya no son mayoría en el Congreso, y los argentinos ya les dijeron en las urnas que ese patoterismo de imponer lo que ellos quieren no va más”, resaltó.

“Es obvia la jugada de Alberto Fernández de pretender instalar que por culpa de la oposición ellos gobiernan mal, y las declaraciones de Garvich van en ese sentido. Pero deberían dejar de mentirle a la gente: están a tiempo de corregir, de convocar al diálogo y de ser un poquito más democráticos en sus prácticas parlamentarias”, advirtió Canelada.