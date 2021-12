Fiestas de fin de año: cómo cuidarnos del coronavirus

A pesar del alto nivel de vacunación en la Argentina, los contagios por covid-19 siguen reproduciéndose y en ciertas provincias, como Tucumán, son numerosos. Así, se registró ayer en el país una cifra elevada de casos, contabilizándose más de 5.000 pacientes.

Por esto, y considerando que son épocas de reuniones y fiestas por fin de año, los especialistas y autoridades sanitarias recomiendan disfrutar con ciertos cuidados.

En este sentido, se recuerda que:

-En las reuniones al aire libre, es menor el riesgo de transmisión del virus.

-Al haberse aumentado el aforo, se vuelve esencial en los espacios cerrados seguir cumpliendo las medidas de ventilación cruzada.

-En cualquier caso, mantener el uso del barbijo cuando no se está comiendo, la distancia entre grupos o mesas, y la higiene frecuente de manos.

-Cuantas más personas estén vacunadas, menor es el riesgo de transmisión del coronavirus.

Claves para prevenir infecciones si vas a reunirte en una casa:

-La limpieza con jabón o detergente remueve la suciedad y los gérmenes, pero desinfectar los elimina

-Antes de que lleguen los invitados y luego del encuentro, primero limpiá los ambientes, pisos y superficies, y luego desinfectarlos con una solución de lavandina en agua. Para pisos, mesadas o mesas, picaportes o manijas, lavatorios, canillas, dispensadores de jabón, inodoros y sus partes, o mesas para cambiar pañales, diluí una taza de lavandina en cinco litros de agua corriente, dejar actuar cinci minutos.

-Si alguna superficie se contamina con fluidos corporales o secreciones (saliva, mocos, vómito o sangre), limpiá y luego desinfectala lo antes posible.

“Para un hogar más seguro y saludable, es importante repetir estas medidas con regularidad, en especial cuando haya alguna persona enferma, niños que gatean o comienzan a deambular, o mascotas”, recomienda Pablo Elmassian, médico infectólogo de FUNCEI y de Stamboulian Servicios de Salud. “Además no debemos elegir alimentos perecederos que estén expuestos sobre mostradores y sin protección segura, como films plásticos o cobertores. Tampoco los que se hayan mantenido a temperatura ambiente. Este tipo de descuidos facilita la proliferación de bacterias”, advierte.

Según expertos de la Clínica Mayo de EEUU, al organizar la celebración de las fiestas, es importante convocar a las personas que viven en tu casa y que siguen las medidas de seguridad consistentemente.

Es preciso también considerar los riesgos que presenta cada evento al que asistes en persona, y para determinarlos recomiendan hacerse las siguientes preguntas:

-¿Cuáles son los niveles actuales de la covid-19? Verificá el número y el índice de casos de covid-19 en tu comunidad, en la comunidad donde se realiza el evento, y en la comunidad de donde vienen los invitados. Cuanto mayores los números e índices, mayor el riesgo de infección y trasmisión entre los invitados.

-¿Dónde se realiza el evento? Las reuniones al aire libre son las más seguras. Si el tiempo lo permite, celebrá en el patio o en un parque. Para las reuniones adentro, abrir las ventanas y las puertas puede asegurar que haya buena ventilación, y ayudar a reducir el riesgo. Las reuniones adentro con poca ventilación presentan el riesgo más alto.

-¿Cuándo dura el evento? Los eventos de larga duración presentan un riesgo más alto que los cortos.

-¿Cuántas personas estarán presentes? Cuanto mayor sea el número de invitados, mayor será el riesgo. Hacé una lista con pocos invitados, y asegurá que haya suficiente espacio para permitir que los invitados de diferentes hogares puedan estar a una distancia de por lo menos 2 metros. Lo más seguro es solo reunirte con las personas que viven en tu casa.

-¿Los invitados viajan? Pasar tiempo en aeropuertos, estaciones de tren o de colectivos, áreas de descanso en las rutas y estaciones de servicio puede exponer a los invitados al virus que causa la covid-19.

-¿Los invitados cumplen con las medidas de seguridad? Las reuniones con invitados que no cumplan con las medidas de seguridad antes o durante el evento presentan un riesgo más alto. Las medidas de seguridad incluyen evitar el contacto cercano con otros, ponerse barbijo y lavarse las manos. La consumición de alcohol puede afectar el juicio y hacer que sea difícil seguir las medidas de seguridad. Si no estás cómodo con el nivel de riesgo que se presenta, considera cancelar, aplazar, o no asistir al evento. Si tenés planes de organizar o asistir a un evento, hablá previamente con las personas que van a crear las expectativas sobre la manera en que van a celebrar juntos.

Por último, si vos o alguien que vive o trabaja contigo está a un mayor riesgo de una enfermedad grave por covid-19, evitá los eventos en persona con gente que no viva en tu casa.

Si vos o tus seres queridos no pueden asistir a una reunión en persona, aún pueden celebrar juntos de manera virtual. Considerá colocar un sistema para video durante la comida u otras actividades en las fiestas para que puedan verse uno a otro y pasar tiempo juntos.