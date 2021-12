Cartas de lectores XI: plenario

La UCR, el partido político con más de 130 años de trayectoria, volvió a llamar entre gallos y medianoche a elecciones del plenario de autoridades para el Comité Nacional. Cuatro políticos tucumanos conocidos representarán sin ser elegidos nuevamente por los afiliados debido a la intervención del partido desde hace varios años, que sin normalizarse prometen ante la reflexión que en abril del 22 llamarán a elección para normalizar el distrito tucumano. Mientras tanto, los afiliados seguiremos como el perro y el gato, olvidándonos de que la ambición del poder de algunos políticos atropella a la democracia con actitudes negociadoras, mezclando alianzas, convenios, pactos, acuerdos, etc. Lo que algunos terminan pareciéndose al mago de la selva, que al ser elegido por los comicios populares pasa a querer ser dueño del pueblo, practicando regímenes autoritarios, violando derechos, libertades para manejar los intereses de enriquecimiento ilícitos. Los correligionarios no deben olvidar los dichos del Dr. Raúl Alfonsín: que con la democracia se vive, se come y se educa, sumándose ejemplos de Alem, Irigoyen, Illia, Balbín. Al prestigio de ser se lo gana compartiendo con la gente del pueblo.

Pedro Castaño

[email protected]