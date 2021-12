Cartas de lectores IX: emergencia vial

El pleno del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debe declarar la emergencia vial de la ciudad. El estado de las calles y avenidas es calamitoso y parece no importarle a los responsables, basta con intentar circular y sortear los impedimentos que existen tanto en el microcentro como en las afueras de las cuatro avenidas. Mientras funcionarios municipales desarman obras recientes como los bolardos que hicieron para implementar sendas peatonales, por lo que se ejecutó un gasto considerable, en ese orden deberían también planificar un intensivo programa de bacheo pero de verdad con soluciones definitivas, se observa el deterioro de los parches provisorios en el pavimento con membrana asfáltica que no soportan una tormenta del período estival, la degradación de las insignificantes obras públicas viales alcanzó las veredas que se aprecian en total abandono haciendo que transeúntes, ancianos, discapacitados etc., arriesguen su integridad física para poder circular.

Williams Fanlo

