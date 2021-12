Cartas de lectores VII: deuda externa

Considero que es necesario enfocar el ya famoso tema de la deuda externa argentina de una manera profesional: 1. Buena parte de la deuda contraída con el FMI en la administración Macri se destinó a recomprar o pagar deuda externa contraída y más cara. Para tener una idea de cuánto más cara es una deuda contraída por fuera del FMI me remito a los hechos: Néstor K. decidió cancelar toda la deuda que tenía Argentina con el FMI a tasas muy razonables del Fondo (formamos arte del Fondo como país miembro); digamos aproximadamente tasa real en dólares casi cero. 2. El personaje llamado K le pidió dinero a su amigo Chávez pagando una tasa de 16% anual en dólares; es decir cambió deuda barata por deuda carísima al solo efecto de que el país no sea “monitoreado” por el FMI; en otras palabras, para que los oscuros designios de su “política“ no quedaran reflejados en los controles del FMI. 3. La deuda externa argentina no es -en realidad- un problema muy grave: las deudas no se pagan nunca, en el sentido estricto de lo que es pagar, especialmente la deuda con organismos como el FMI puede refinanciarse “ad eternum”. Sin embargo sí es un serio problema el hecho de que Argentina tenga tasas internacionales de 20% anual en dólares (tasa de riesgo país 17% más tasa real 3%). 4. Como economista me gustaría dejar claro para los ciudadanos el significado de una tasa real en dólares de 20% al año: equivale a decir lisa y llanamente que “nadie quiere prestarnos”; que somos peligrosos y -además- hay muy pocos (o ningún) proyecto de inversión que pueda rendir un 20% al año en dólares (excepto quizá esos casinos comandados por los amigos del poder es decir de la familia K). 5. Resumiendo: midiendo la deuda a través de la relación Deuda/PBI (es decir qué porcentaje del producto argentino en un año representa la deuda externa). En el caso de Grecia la deuda superó el 200% de su PBI en el caso argentino está por debajo del 100%, es decir es menos que el producto bruto interno de un año. Finalmente, el entendimiento de estas cuestiones es extremadamente complejo, se necesita saber Economía y es por ello que tantos “opinólogos” utilizan el argumento de la deuda para sus fines políticos. Quedo a disposición de los lectores que deseen conocer algo más del asunto.

Franco Eugenio Nanni

[email protected]