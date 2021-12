Cartas de lectores IV: agradecimiento (II)

Somos un grupo de padres de niños que padecen enfermedades oncológicas; no vale la pena detallar por todo el sufrimiento que debimos transitar. Lo difícil y doloroso de este camino que implica no sólo al paciente sino toda su familia en busca de la curación de nuestros hijos e hijas. Quizás por eso es tan valorado cuando nuestros niños reciben un tratamiento médico de excelencia, así como un trato amable, diligente y cariñoso cuando debemos internarlo en una institución sanatorial. Sólo el que transita este camino del dolor sabe el valor de un gesto, una mano en el hombro o simple apretón de mano junto a una palabra de esperanza y aliento. Todo esto hemos recibido en el sanatorio infantil San Lucas, y por eso todo nuestro agradecimiento por el trato, la contención y la infinita paciencia y amor con la que tratan nuestros pequeños. También tenemos conocimiento de la obra en construcción destinada a atender a los pacientes oncológicos en forma ambulatoria y en internación y que se encuentra suspendida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que no autoriza su continuidad por una ordenanza. Esto impide la accesibilidad de muchos niños que necesitan tratamientos complejos y muchas veces se ven demorados por la falta de camas. Pedimos no sólo por nuestros niños, sino también por los futuros niños y para que sus padres no deban peregrinar por un lugar o una cama al momento de requerir tratamiento. Es nuestro deseo que pronto se pueda resolver esta situación.

María Julia Pedraza, Roxana Barros, Enzo Núñez Olmos, María Milagro Díaz y otras firmas

