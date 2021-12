Pista en Salta: un final increíble en TP 1.400

Lucas Salvatierra (foto, su Fiat Uno), después de terminar retrasado en la final del TP 1.400, igual se coronaba campeón. Pero en la técnica, el 1° y el 3° ubicados no presentaron sus autos, se reclasificó y así Eduardo Moreno se quedó con el N°1, frustrando al tucumano. Sebastián Luque fue 2°; Sebastián Chediac 3° y Marcelo Chediac 4°. En TP 1.100, Ignacio Vaira 7° y Matías Cuadrado abandonó. En Promocional, Omar Pata 7°.

MOTORES

Motocross: siete tucumanos campeones

Con más de 30 pilotos de nuestra provincia en carrera, el Campeonato Regional del NOA llegó a su final en el circuito de Campanas del Rosario, Catamarca, coronando a siete tucumanos. El desempeño fue el siguiente: Promocional A, 1º Francisco Rivas (campeón); Promocional B, 1º Luciano Herrera (C); Minicross, 2º Tiziano Soria; 65 c.c, 1º Exequiel Jaime (C) y 2º Francisco Villagra; Debutantes, 1º Miguel Taracio (C), 2º Jeremías Asat y 3º Agustina Petech; 85 B, 1º Exequiel Jaime (C) y 3º Jeremías Galván; Open Classic A, 1º Lautaro Toro (C) y 2º Iván Galván; Open Classic B, 1º Diego Soria (C); MX3 A, 4º Dulio Soria; MX3 B, 2º Miguel González; MX3 C: 2º Hugo Carrizo.

Top Race: Azar se coronó en Entre Ríos

El campeón Diego Azar (Toyota Camry) se quedó con la última fecha del torneo, disputada en Concepción del Uruguay, de 4.279 metros de extensión. Agustín De Brabandere (Ford Mondeo) y Lucas Guerra (Toyota Camry) completaron el podio.

SQUASH

De la Vega fue el mejor en Primera

Miguel de la Vega se quedó nuevamente con la corona de la categoría más competitiva del torneo local de squash. En la última fecha derrotó a Mariano Pardo. Las finales en cada categoría fueron: Segunda, Lucas Ischuk a Juan Pablo García Hamilton; Tercera, Martín Varela a Fernando García Hamilton; Cuarta, Mario Elías a Matías Loi y Quinta, Germán Grubert a Fernando Grubert. El premio revelación fue para Matías Loi. Además se entregó una mención a Alfredo Barberis, por ser el jugador más longevo en actividad con 67 años.

GOLF

Laguneada solidaria en Jockey Club

Desde las 15, con la presencia de Andrés Romero, Nelson Ledesma, Augusto Núñez y Martín Contini, Jockey Club alojará un torneo a beneficio de la escuela Clotilde Doñate.