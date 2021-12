Luis Cámera: “al virus lo vamos a tener todos los años molestando”

“Vamos camino a que este sea un virus estacional, para el cual seguramente vamos a tener que vacunarnos todos los años. Pero no se va a ir, va a seguir jodiéndole la vida a la gente mucho tiempo, así que para los que dicen que están cansados, las noticias no son buenas”. Lo afirma el médico Luis Cámera, uno de los asesores del presidente, Alberto Fernández. El especialista ve con preocupación el avance de la variante Delta, sumado a los peligros que puede traer Ómicron, e insiste en la importancia de la vacuna. “Con el cronograma completo podemos hacer que esto sea como un resfrío. Las personas que no quieren vacunarse o que dudan deben pensar en el bien común y no sólo en ellos”, afirmó.

¿Cómo cree que pasaremos las cenas de Navidad y de Año Nuevo? ¿Hay recomendaciones al respecto?, le preguntó LA GACETA. “Con cuidados, sobre todo si hay personas que no estén con su grupo familiar y utilizando barbijos. Pero el problema son los jóvenes después de las fiestas, que se juntan en plazas o en casas, con distintos grupos no relacionados entre sí, y ahí puede haber contaminación. La cena no es un problema de volumen, puede haber contagios pero el problema es otro, las salidas. Las muchedumbres sin barbijos. Y si nos toca estar dentro de la casa hay que tratar que sea el mínimo de gente posible y con mucha ventilación”, respondió.

Con respecto a la situación epidemiológica, Cámera afirmó que hay un evidente aumento de casos. “Los últimos 15 días hubo un empujón muy grande, y encima se metió Ómicron, con muchos contagios. Por lo que sabemos Ómicron es más contagiosa, pero provoca una enfermedad más leve. Creo que estamos transitando una ola como la primera y el virus avanza como un ejército. Hay que tratar de controlar el AMBA lo antes posible para que no derrame sobre las provincias”, opinó. “Hoy tenemos casi 6.000 casos diarios, pero por suerte el porcentaje de muertes y de internados no es el mismo que el de contagiados. Pero si la ola se pone grande podemos llegar a tener 15.000 fallecidos. Por suerte Ómicron parece ser un poco más benigna, no baja a los pulmones y se queda en la zona faríngea”, agregó. Sin embargo, para quienes creen que estamos saliendo de la pandemia, Cámera no tiene buenas noticias. “Ómicron nos va a infectar a todos, pero si estamos vacunados las incidencias van a ser mínimas. El virus es endémico, ya forma parte de la flora y fauna, lo vamos a tener todos los años rompiendo la paciencia, como la gripe. La vacunación va a ser dos veces al año con un refuerzo si es necesario. Por eso el gobierno ya tiene aseguradas 50 millones de dosis para 2022. Ahora hay contagios, pero ya no está matando mucho, por eso digo que vamos a una endemia. Y ya no hay caso de intentar frenarlo, porque es imposible de frenar”, explicó el especialista. “Hay un grupo grande de gente con una sola dosis y eso hace que la inmunidad no sea suficiente contra la variante Delta”, agregó.

El médico opinó también sobre el pase sanitario. “Está bien que se haga el pase sanitario, pero me siento mal por la conducta comunitaria. Es como que yo le tenga que poner un policía para que se porten bien ¿Cómo no se dan cuenta de que es gravísimo lo que nos pasa? Hay más de 10 millones de personas que murieron en el mundo”, dijo.

Cámera, además, recordó la importancia de vacunarse. “La variante Delta sin vacunas, por ejemplo, hubiese sido un desastre. Estamos en la recta final, pero todo depende de si nos vacunamos”, dijo. “A los que dudan les digo que se deben vacunar por el bien de todos. Los brotes en general acarrean además un deterioro económico. La mejor manera de que se termine el agotamiento es que el virus no esté, y de alguna manera los que no se vacunan están sosteniendo la pandemia, la están alimentando”, aclaró. “Si seguimos con la pandemia vamos a tener problemas económicos. Está recontra probado que las vacunas son efectivas, y que si las usamos vamos a bajar la cantidad de casos graves. La personas que se vacunan no van a terminar en terapia intensiva y además la vacuna termina bajando la cantidad de virus circulando. Hay que tenerlo en cuenta. Barbijo y vacunas son nuestras principales armas”, finalizó.