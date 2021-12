Especiales Fiestas: es tiempo de regalar

Tendencia Glowy

Resaltá tu belleza natural

La tendencia glowy en la piel y el acabado natural, rige en el mundo del maquillaje y para lograrlo los productos para el cuidado de la piel son un plus infaltable. En Gloss Perfumerías podrás encontrar todo lo que necesitás para una rutina de skincare completa, además de productos que complementarán tu belleza natural, que es la estrella de esta temporada.

La marca Goss abrió su primera sucursal en mayo de 2014, y siete años después ha logrado consagrarse como un referente en el ambiente de la cosmética y de la perfumería en nuestra provincia. Hoy cuenta con cinco locales ubicados en el microcentro de Tucumán y en Yerba Buena, como así también con su página de e-commerce ha logrado ingresar en este nuevo mercado emergente de las compras on line.

En estas Fiestas, al igual que todos los meses, cuentan con promociones imperdibles tanto en sus establecimientos físicos como en su página web. Los clientes ya saben que en Gloss la prioridad es el asesoramiento personalizado y que atienden las necesidades individuales de quienes consultan. Para ello, el personal está debidamente capacitado. En sus locales podrás encontrar las últimas tendencias en fragancias nacionales e importadas, maquillaje, productos capilares y para el cuidado de la piel, como así también líneas que cubren las necesidades de grupos específicos de consumidoras, como productos veganos, líneas profesionales, etcétera.

Cuenta con una amplia variedad de marcas en todos los rubros desde Maybelline, L'Oréal, Revlon, Rimmel, Vogue, Arex, Alfaparf, y muchísimas más.

Seguila en redes sociales (Instagram-Facebook) para que conozcas todas las promociones en @glossperfumerias.

Líderes de la electrónica

Promociones increíbles

TecnoCompro quiere agradecerle a cada uno de sus fieles clientes por haberlos acompañado durante siete años, a través de ofertas imperdibles que van del 10% hasta el 30% en toda su sección de parlantes y equipos de línea Samsung o Motorola, entre otras promociones disponibles en sus locales.

La calidad de sus vendedores hace que toda la experiencia de compra sea fácil y segura, con profesionales que te asesoraran y resolverán todas tus dudas. Si aún no te has dado ese regalo de navidad que tanto te merecés o incluso no tenés idea sobre qué regalar en estas Fiestas, Tecnocompro te ayudará a seleccionar el producto que buscás o necesités. Además de su excelente atención posventa, su equipo capacitado permite resolver cualquier inconveniente o duda que presentés, respaldando tu información y facilitándote el traspaso de un equipo al otro. Encontrarás diferentes equipos electrónicos desde parlantes, telefonía, accesorios, computadoras, relojes y mucho más.

En el área de telefonía es una de las empresas elegidas por Samsung para realizar el Plan Canje. La firma recibe tu equipo usado como forma de pago y podés adquirir un teléfono de gama alta de la misma marca.

Y para los amantes de Iphone en estas Fiestas ofrecen productos originales Apple: airpods, macbooks, smartwatchs y cables originales.

No esperés más y encontralos en Mendoza 614, Muñecas 61, Muñecas 164, Muñecas 280, Maipú 140 y en el Shopping El Portal, Yerba Buena.

A la hora del postre

Disfrutá con Blue Bell

Para finalizar una buena cena navideña se necesita de un exquisito postre, y Blue Bell sin duda será la mejor elección para estas Fiestas. Las familias optan por sabores tradicionales para agradar a todos (chocolate, frutilla, dulce de leche, vainilla o granizado); para los más chicos está biscuit, tramontana, dulce de leche merengado, bonobon y también hay los que gustan a los abuelos, como crema rusa, málaga, sambayón, etcétera. Todos estos sabores y muchos más podrás disfrutarlos en esta icónica heladería.

Desde sus comienzos, su misión fue brindar al mercado un helado de primerísima calidad y lo más artesanal posible, es por eso que los helados, los dulces, las golosinas y las salsas son de fabricación propia.

Los helados son fabricados día a día, por lo que sus productos son frescos, sin aditivos ni estabilizantes. El objetivo es lograr un producto natural.

Blue Bell es una heladería que abrió en nuestra provincia en 1963, y desde entonces no dejó de crecer ni de innovar. Desde ayer pusieron a la venta una edición limitada del pannetone tradicional helado, un postre con helado de pan dulce relleno de frutas escurridas, cerezas, almendras, nueces, mantecol y baño de chocolate. Una verdadera delicia.

No esperés más y acompañá las Fiestas con Blue Bell.

Seguridad industrial

Prendas de calidad al mejor costo

Durante las fiestas, encontrar el regalo perfecto se vuelve una tarea tediosa, para los que buscan elementos de seguridad industrial, uniformes e incluso ropa urbana, que les permitan realizar su trabajo de manera eficaz, PampeNorte se convertirá en tu aliado perfecto, ya que se diferencia de otras marcas debido a la amplitud de segmentos que abarca con todas sus líneas: pampero infantil, urbano, industrial y rural.

La compañía surge a través de la fabricación y distribución de una marca legendaria con más de 100 años de trayectoria, como es Pampero, y es su única represente oficial en Tucumán.

En esta oportunidad, en conjunto con la marca, decidieron dar un paso más e inaugurar un local exclusivo con la línea de ropa urbana moda en el Shopping Portal, donde encontrarás las últimas tendencias de indumentaria en cuanto a moda se refiere; además de la excelente calidad que la caracteriza, su nueva colección se convertirá en un infaltable para esta nueva temporada.

Con más de 10 años de experiencia en el rubro que los respaldan, sus productos son genuinos, resistentes y funcionales con una excelente relación costo-beneficio. “Queremos llevar la mejor opción de compra para nuestro querido Tucumán”, afirmó Matías Racedo Aragón, dueño del negocio. “Para nosotros es una misión ser representantes de esta marca tan legendaria, y la llevamos adelante con enorme orgullo. Por eso es que invitamos a todos los tucumanos a que se acerquen al Portal a conocernos, y con la amabilidad de nuestra gente les mostraremos toda esta nueva etapa Pampero”, agregó.

También podés visitarlos en avenida Adolfo de la Vega 94, donde destacan sus elementos de protección respiratoria, auditiva, facial, ocular, craneana, altura, manos, calzado y principalmente todo el rubro de indumentaria. Su amplio stock sumado a los locales en puntos estratégicos del norte argentino, posiciona a la empresa como uno de los líderes en el segmento de indumentaria, uniformes y seguridad industrial.

Para disfrutar el verano

Comodidad y paz en Raco

Raco es, sin duda, la mejor villa veraniega que ofrece nuestra provincia. La vegetación y los ríos la convierten en un escape perfecto para conectar con la naturaleza cerca de la ciudad, ya que está a unos 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

Para vivenciarlo como corresponde, el Hotel Valle Hermoso te permitirá disfrutar de la paz, pero con todas las comodidades necesarias ya que cuenta con habitaciones para dos a seis personas, con aire acondicionado, baños privados, wifi y servicio de cable con DirecTv.

Podrás disfrutar de un rico asado y actividades en familia rodeado de los paisajes de Raco, gracias a sus espacios para matear, su vista panorámica y sus juegos de jardín para los más chicos. Se trata de un lugar con fácil acceso a la ruta 341 a la altura del kilómetro 24. Salí de la rutina y disfrutá de los paisajes sorprendentes, que sin duda te cautivarán y no te harán querer volver a la ciudad.

Contáctalos y reservá al 381-442-6423 o 381-612-3686 o en la Terminal de Ómnibus en la boletería 2, de 10 a 15.

El plan perfecto

Pasá las fiestas en Sheraton Tucumán Hotel

Encontrá el plan perfecto para estas Fiestas en Sheraton Tucumán Hotel, que durante ocho años ha acompañado a las familias tucumanas a través de eventos, ocasiones especiales y estas fiestas no serán la excepción.

Para las vísperas de Navidad y Año nuevo, realizarán dos cenas

magníficas. La primera es su tradicional cena de Navidad, y tendrá lugar en su restaurant Mora, donde se ofrecerá una gran variedad de platos y para los nenes de la casa, la entrega de regalos por parte de Papa Noel que los visitara esa noche.

Para año nuevo la tradición se repite, y se despedirá como en años anteriores, en el salón 9 de Julio, perfecto para estos tipos de eventos gracias a su gran capacidad. Esta es una cena con fiesta, la cual será muy especial para todos ya que se volverá a realizar después de un año muy difícil. No faltarán las sorpresas, y es por esto que no podés perdértela.

Además, como siempre, Sheraton piensa en sus huéspedes: las opciones pueden ir acompañadas de alojamiento en el hotel y como todos los años, ofrecerán una salida más tarde para aprovechar de su pileta y disfrutar mientras se relajan el fin de semana.

“Desde Sheraton Tucumán, los invitamos pasar estas fiestas en nuestro hotel y si nos eligen para la cena de fin de año, poder hacer la cuenta regresiva con ustedes para esperar 2022 con mucho entusiasmo y toda la fe de que será grandioso para todos”, dijo David Robles, coordinador de ventas del hotel.

Viví unas Fiestas inolvidables, rodeado de un servicio de calidad y una excelente propuesta gastronómica contáctalos a través de Informes y Reservas: Sheraton Tucumán Hotel, teléfono 0381 4554731 y e-mail [email protected],

El regalo perfecto

Conseguilo en Amphora

Amphora es una marca innovadora, reconocida internacionalmente con más 28 años de trayectoria. Sus productos combinan moda, diseños con estilo, materiales innovadores que incorporan las últimas tendencias, y todo a un excelente precio. Por sobre todo se destacan por ofrecer el mejor asesoramiento a sus clientes.

Su equipo se mueve desde Santiago de Chile a Madrid, de Buenos Aires a Hong Kong, de Lima a Nueva York, y pasa por Bogotá. Lo internacional es junto al diseño, el sello de Amphora.

Para esta temporada, encontrarás riñoneras, bandoleras y mochilas de colores vivos (fucsias, amarillos, corales, naranjas) que sin duda se convertirán en tus infaltables. Además, con la llegada del verano, incorporó una nueva línea de bolsos playeros, perfectos para acompañarte en las vacaciones. Y no solo eso, sus clásicos como carteras, bolsos y zapatos siguen siendo una increíble opción para regalar durante las Fiestas, donde la comodidad y practicidad de los mismos destacan.

Encontralos en su sucursal de 25 de Mayo 199 y conseguí a través de un sofisticado espíritu del diseño, el regalo perfecto para esta Navidad.