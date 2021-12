Qué ver este domingo por Streaming

CCC GO

TUTANKAMÓN: VIDA, MUERTE Y LEGADO

(Por History, a las 18.50) Investigamos los últimos descubrimientos acerca de la muerte de Tutankamón, con acceso especial a algunas de sus más espectaculares posesiones. Documental dirigido por Jamie Simpson.

Nace una estrella

(por TNT, a las 19.15)

Jackson Maine es una estrella musical que, una noche, conoce y se enamora de Ally, una joven artista que busca hacerse un nombre en el mundo del espectáculo. Cuando ella comienza a abandonar su sueño de convertirse, él decide ayudarla a cumplirlo, aunque el camino sea más duro de lo que cree. La dirige Bradley Cooper, protagonista junto a Lady Gaga.

Chef

(por F&A, a las 22)

Un cocinero que pierde su trabajo en un restaurante pone en marcha un camión de comida en un esfuerzo por recuperar su promesa creativa, mientras intenta juntar las piezas de su familia, de la cual se encuentra distanciado. Dirige Jon Favreau; actúan Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y gran elenco.

And so it goes

(Por Cinemax HD, a las 22)

Oren, un amargado agente inmobiliario, se ve obligado a pedirle ayuda a su adorable vecina Leah, cuando su hijo aparece de la nada para encargarle el cuidado de una nieta, cuya existencia desconocía. Comedia de Rob Reiner con Michael Douglas y Diane Keaton.

Apple Tv+

Swan Song

Mahershala Ali protagoniza esta película escrita y dirigida por Benjamin Cleary. “Swan Song” se centra en Cameron, un amoroso esposo y padre de familia que está esperando el segundo hijo de su esposa, Poppy (Naomie Harris), pero todo cambia por completo con el inesperado diagnóstico de una enfermedad terminal. Él recibe una alternativa de su doctora (Glenn Close) para proteger a su familia del duelo, aunque en el camino aprenderá más sobre la vida y el amor.

Flow

Abejas, el arte del engaño

Fabián Vena, Pedro Alfonso, Sofi Morandi, Lio Ferro, Ferbo, Carmela Barsamian, Lucas Spadafora y Mariel Percossi son los protagonistas de esta serie compuesta por ocho capítulos, dirigida por Diego Suárez y escrita por Fernando Balmayor y Cecilia Libster. La producción original sigue a Octavio Bordeau, un profesor de teatro que en su pasado como actor supo conocer el éxito y la gloria y que tiene una personalidad un poco especial.

El lago de los cisnes (por Allegro, a las 20)

“El lago de los cisnes”, de Piotr Ilich Tchaikovsky, llega en esta coreografía de Martin Schläpfer para Ballett am Rhein, con el acompañamiento de la Sinfónica de Düsseldorf y la dirección de Axel Kobe. El afamado corerógrafo suizo hace su propia versión utilizando todos los medios de la danza moderna.

Paramount +

1883

Hoy llega a la plataforma esta serie, western precuela de “Yellowstone”, que es un suceso en EEUU. Sigue a la familia Dutton mientras se embarca en un viaje hacia el Oeste, a través de las Grandes Llanuras, hacia el último bastión de América. El protagonista es Sam Elliott, quien interpreta a Shea Brennan, un vaquero veterano de la Guerra Civil y líder de un grupo de migrantes que viajan de Texas a Montana. Es un recuento crudo de la expansión occidental y un estudio intenso de una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro mejor en la tierra prometida de Estados Unidos.

Mubi

La casa de cardin

Documental autorizado que hace una crónica de la vida y de los diseños de Pierre Cardin, y ofrece una visión poco común de la mente de un genio. Cardin dio acceso exclusivo a sus archivos, así como entrevistas sin precedentes. Dirección de P. David Ebersole y Todd Hughes.

Merci pour le chocolat

Thriller de suspenso psicológico dirigido por Claude Chabrol en 2000, con Isabelle Huppert y Jacques Dutronc. Cuenta la historia de Mika Muller, directora general de Chocolates Muller, quien bajo una apariencia encantadora y delicada, acostumbra a controlar a todos a su alrededor.