“Tucumán es un polo de desarrollo de la marimba”

Llega hoy a su fin MarimbaTuc, el festival que desde el mes pasado hace recorrer la marimba (instrumento de percusión de México y Centroamérica) por distintos espacios de Tucumán. Y la despedida será en Mundo Nuevo Parador (sobre ruta 338 camino a Villa Nougués, frente al country La Arboleda), desde las 19 con la participación de Marimbanda, El Choke y Panama Trío, y la presencia especial de Florencia Lencina.

La idea surgió de Pablo Narvaja, referente de la marimba en la provincia. “La idea original surgió en 2019 luego de participar del Festival de Marimba de Costa Rica en el que tocamos con mi formación Marimbanda. Por la pandemia se tuvo que posponer el año pasado, pero ahora volvió a surgir el proyecto, impulsado también por la intensa actividad que desarrollan los grupos tucumanos; ya es común escuchar su sonido en el espacio público, bares, plazas y calles casi todas las semanas”, afirma.

Concretar la idea requirió del apoyo de gran cantidad de colegas, artistas, gestores y de instituciones como el Museo Folclórico de la Provincia, las Direcciones de Cultura de San Miguel de Tucuman y Monteros, instituciones de formación musical y del programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación. “Vieron el compromiso que tengo con esa cultura; no toco la marimba, la vivo. Me llamó la atención en un primer momento porque en ella se unen mi interés por la percusión y la posibilidad de tocar las melodías de las canciones que me gustaban. A medida en que me fui involucrando en su estudio me atrapó toda la historia y la tradición que la rodea en Latinoamérica. Y Tucumán es parte de ella porque suenan marimbas en la provincia desde la década de 1940”, evoca.

Narvaja la reivindica como su “principal medio de expresión artística, porque encuentro las características sonoras que me permiten canalizar mis búsquedas en lo que respecta a la composición y la interpretación musical y en ese camino van surgiendo colaboraciones con artistas de Argentina y Latinoamérica”. “También estoy realizando estudios de posgrado y mi trabajo de investigación se centra en la inserción y la dispersión de la marimba en el país. Para el próximo año tengo proyectado un viaje desde México a Costa Rica, recorriendo todos los países donde la marimba es originaria”, anticipa.

El desarrollo instrumental local ha hecho que “Tucumán sea uno de sus polos en el país junto a Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro y están las condiciones dadas para que siga creciendo; este festival es un gran impulso para ello”. “Actualmente hay tres grupos que tocan de manera regular con marimba en la provincia y existen al menos 40 instrumentos de su familia. Se estudia en el Conservatorio Provincial de Música, en el anexo de Concepción y en la Escuela de Arte Popular de Monteros”, describe.

Marimbanda lanzó un EP con cuatro temas en 2020 (tres de ellos fueron compuestos por los integrantes del grupo, Mara Torres, Nicolás Peralta, Sergio Álvarez, Matías Rojas y Narvaja), que está disponible en las plataformas digitales: “se llamó ‘Sonido pandémico’ y no tuvo una presentación oficial, nos queda pendiente; consideramos muy positivo ir generando un repertorio local”.

Opciones para hoy

Así como la marimba es protagonista de los ritmos folclóricos de otros países, las zambas y las chacareras que representan al norte argentino.

Un punto destacado será el recital que el jujeño Bruno Arias ofrecerá en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) desde las 21 y con entrada libre y gratuita, como cierre de la actividad del Mercado Cultural, organizado por el Ente Cultural de Tucumán, y del Nodo MICA. Estará junto a su banda, con la participación de Javier Lozano y Alejandro Salamanca -entre otros- y un grupo de bailarines, para desplegar su último trabajo discográfico, “Eterna risa”.

Aparte, las peñas funcionarán al mediodía. La Casa de Yamil (España 153) recibirá la visita de los bonaerenses de Los Moya, con abuelo tucumano, que compartirán escenario con Ismael Véliz y con el humor de Agapito; mientras que en Malparida (catamarca y Corrientes) despedirán el año los Hermanos Giménez, con una larga lista de invitados: Raíces del Este, Mala Junta, Los Brito, Ramiro Lobo, Barby Pérez, Ale Fuentes (tributo a Gary) y Víctor, con su homenaje a Leonardo Favio.

Desde las 14, en el salón Aires del Monte (Perú Sur al 1.300, Tafí Viejo) se presentarán Los Orejanos, Octavio Fucho, Oscarcito Godoy, Sangre Mansera, Romina Chejolán y Ariel Lobo.

También en Tafí Viejo, pero en la Feria de Artesanos y Emprendedores de avenida Alem y Sargento Cabral actual con acceso libre la academia Sara Lía Estrada, Cielo Tucumano, la Banda de Música Municipal,️Jacinta y Rienda Suelta, desde las 18.

Organizados por el municipio de la capital, hoy habrá recitales gratuitos en la Feria Gourmet, que se instalará en la plaza Alberdi (Catamarca y Santiago del Estero). Desde las 20 se realizará el Primer Festival Navideño, con la participación de las bandas Luna de Kristal y Stilo Cumbia. En la plaza Independencia, en tanto, a las 20.30, Nancy y Marcelo (conocido como Dúo NyM) ofrecerán un show gratis con éxitos de todos los tiempos.

A partir de las 21, en Utopía Bar (Bernabé Aráoz 189) Matías Manzur y Rafael Reynals ofrecerán “Canciones de la dos”, con temas propios; mientras que media hora más tarde Sargento Peppa hará su tributo a The Beatles en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre.

Y a las 22, para cerrar el domingo, Emilio Díaz desplegará su smooth jazz y jazz funk en sus últimas composiciones, repasando el disco “Adiós” de 2020, en La Coupole de Yerba Buena (avenida Aconquija 2.780), junto a Juan Pablo Navarro, Ian Almirón, Franco Linares y Tino Coronel, y con Leo Toledo Plaate, Matías Azar, Rodrigo Manzur y Pili Ramírez de invitados.