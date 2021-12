Unos músculos que valen oro: una tucumana es campeona en fisicoculturismo

Es un premio al esfuerzo y sacrificio. La atleta fitness Mirta Pérez se coronó campeona del Argentino Regional y el Sudamericano Pro Qualifier 2021 de fisicoculturismo. Dicho torneo perteneciente al Comité Nacional (NPC), tuvo alrededor de 53 categorías diferentes y se llevó a cabo en el Auditorio Belgrano de Buenos Aires. Con un total de cuatro jornadas a pura musculación, diversión y camaradería.

Pérez de 38 años, ganó un total de seis medallas, dos de oro y una de plata, tanto en el Argentino como en el Sudamericano. El primer puesto, lo hizo en las categorías de Open y Novice; mientras que el restante, en Máster +38. Además, se subió otra vez al escenario para participar del Overall (incluye a las campeonas de todas las categorías) y allí, consiguió una de las 9 Pro Card que se entregaban a los mejores. Dicha tarjeta te otorga una plaza a una competencia internacional.

Contenta por lo obtenido, Mirta Pérez aún con lágrimas en sus ojos, aseguró que no hay nada más satisfactorio que representar a Tucumán y al país.

“Era bien importante, el Argentino más que nada porque representar a la provincia para mí es un orgullo. Y el Sudamericano también, porque van de todos los países. Estuve entre los mejores y sin querer, gané todo”, dijo Pérez aún sorprendida.

Mirta Pérez (a la derecha de la imagen) se coronó en el Argentino regional y Sudamericano

Debido a su musculación, la también profesora de artes, entró en la categoría de Welness, destinada a las mujeres con físico atlético que muestran más masa corporal en las caderas, glúteos y muslos. Su reglamento, también dice que la parte superior del cuerpo, debe estar más desarrollada que la inferior.

“Hago sentadillas con 150kg y prensa con 450kg. Mi entrenamiento siempre es así, muy pesado, entonces me vuelvo muy rígida y a la hora de caminar con tacos o hacer movimientos con las manos, me cuesta mucho. Venimos preparando esto hace mucho tiempo”, aseguró Mirta que tuvo que tomar clases de manera online, ya que su coach es de Buenos Aires.

Desde los 15 años, después de tomar sus clases para ser profesora de arte, la atleta Mirta Pérez dejaba los libros y se internaba en un gimnasio. Más allá, de todo el tiempo que eso conlleva, pudo recibirse. Actualmente sin ejercer, es especialista en entrenamiento a bariátricos y obesos.

“Me da mucha satisfacción trabajar con las personas. Darle una planificación y que baje de peso. Esto lo hago, desde hace ya mucho tiempo”, afirmó.

Pensando en todo lo que vendrá, Mirta recuerda todo el sacrificio que tuvo que hacer para obtener estas medallas y ser campeona argentina. Quedarse alojada en casa de una amiga y entrenar allí, hasta el día de competencia.

“Es un costo, tuve que dejar de salir a comer o pasear. Fui juntando para la inscripción y el viaje. Tenes que estar con la dieta e ir a todos lados con el tapper”, dijo entre risas.

Lejos de verlo como algo inalcanzable, la campeona observa alegre sus medallas e invitó a todos los atletas tucumanos a que participen de estos eventos.

“Me di cuenta que Tucumán tiene muy buenos atletas. Por ahí no se animan y dicen: ‘No, somos del Norte, siempre ganan los de Buenos Aires’ y la verdad es que yo me presenté en Córdoba, salí segunda y de ahí me animé a poder seguir y motivarlos a los chicos de acá”, cerró la representante nacional.