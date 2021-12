La autopsia aclarará el caso de Ámbar

Los médicos y la Justicia tendrán la última palabra. La muerte de Ámbar, una nena de tres años fallecida a horas de haber recibido la primera dosis de Sinopharm causó preocupación e incertidumbre. Es que hasta el momento no había registros de que algo así pudiera suceder tan rápido.

Ámbar, según la denuncia de sus familiares, se desvaneció mientras jugaba con sus amiguitos. La familia aseguró que la había llevado a vacunar ya que en la escuela le habían dicho que era obligatorio y que debía contar el pase sanitario. Las autoridades sanitarias explicaron que el pase sanitario es obligatorio para mayores de 13 años. El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, dijo: “Vamos a dejar que salga la autopsia; le pedimos paciencia a la familia y a la sociedad. Es sano que esto se esclarezca”. “Todas las vacunas tienen reacciones adversas graves, pero esa tasa es baja, la recomendación sanitaria es seguir con las vacunas”, afirmó.

José, el abuelo de la criatura, dijo que no sabía en qué creer. “Tengo mis dudas, no sabría decir a qué se debe. Ella nunca estaba enferma; tenía un excelente estado de salud. Lo que sí, fue la primera de nuestra familia que contrajo covid. Pero estamos hablando de hace dos años”, aseguró. Según los primeros informes de la autopsia, Ámbar presentaba una cardiopatía y una infección pulmonar de vieja data y que no habría muerto a causa de la vacuna. Por eso, esperar el resultado final será crucial para despejar las dudas de un caso que merece una resolución clara.