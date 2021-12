Golf: Contini supo defender el N°1

¿Si le costó? ¡Muchísimo! Pero Martín Contini supo cómo resolver una jornada que se le presentó difícil, por dudas propias y por factores externos. Aún así, con tres birdies en los últimos cuatro hoyos pudo torcer el rumbo y mantener la punta del 86º Abierto del Litoral, que se está disputando en el Rosario Golf Club de la localidad de Fisherton.

El tucumano, por un momento, había perdido la vanguardia. Finalmente, su presentación fue de 72 golpes (+1) y totaliza ahora 201 (-12) luego de tres rondas. De esta forma, aventaja por un golpe al puntano Rafael Echenique, que presentó un 68 (-3). El tercer lugar es para Andrés Gallegos (-9), mientras que empatan el cuarto lugar Daniel Altamirano y Santiago Bauni con (-8).

Con respecto a los otros tucumanos en competencia, Andrés Romero está 9°, con 207 unidades. La ronda de ayer de “Pigu” fue de 70.

Augusto Núñez está 15°, con 210; César Costilla 28°, con 213; Jorge Monroy 31°, con 214; Leonardo Ledesma 41°, con 217; Luis Romero y Arnaldo Fernández 51°, con 220.

Contini abrió su ronda con birdie en el hoyo 5. Pero luego tropezó con un doble bogey en el 8, un bogey al 10 y otro doble al 12. A esa altura, parecía que su tarjeta le iba a dar un dolor de cabeza.

“Tengo que estar muy contento con esta ronda, a pesar de que los números no muestran que jugué bien. Cerré con tres birdies y nunca me desesperé a pesar de que perdí una buena ventaja que tenía al promediar la ronda. No es fácil manejar la ansiedad de jugar como líder el fin de semana y a pesar de algunos errores, terminé mostrando lo mejor de mi juego”, dijo el jugador de 26 años.

En declaraciones a prensa del Tour Argentino de Profesional, el tucumano también dijo: “me costó identificar bien el viento, y en los dos hoyos en que hice doble bogey (8 y 12), pegué buenos tiros pero me pasé el green a lugares complicados. Al final creo que me mantuve paciente e hice buenos birdies al 15 y 17”.

Echenique aprovechó los errores del ahora jugador del Korn Ferry Tour para emparejarlo después de un birdie al 12, pero al final quedó a tiro de la punta.

El chaqueño Fabián Gómez, y los locales Alejandro Tosti y Leandro Marelli también se ilusionan de cara a la ronda final de hoy. Los tres se encuentran a cinco golpes y esperan un tropiezo del líder.

Si embargo, la confianza de Contini sigue siendo su as en la manga.