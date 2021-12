Cartas de lectores IV: el futuro comenzó ayer

Luego de mucho tiempo decidí realizar unas compras de artículos para la casa en el meganegocio de avenida Alfredo Guzmán. Luego de elegir los artículos me dirigí al sector cajas, donde ¡Oh, sorpresa! ¡No habia cajeros humanos! Al consultarle a un empleado dónde podía abonar, muy cortésmente me señalo el sector cajas; al hacerle saber que no estaban los cajeros humanos, me responde nuevamente: “señor, no hacen falta los cajeros humanos; ahora Ud. solo puede abonar su compra. Ud. se atiende solo”. Juro que salí preocupadísimo y triste; preocupado pues dimensioné el avance de la tecnología sobre el trabajo humano y triste al recordar el informe que indica la baja calificación educativa de nuestra juventud. Me pregunté cuál sería el futuro del niño aquel que no se prepara. Hoy informes hablan del crecimiento poblacional y la gran pérdida de empleos, y ante esto pregunto: ¿qué será de la humanidad dentro de cinco años? Una guerra por sobrevivir. Ante esto ruego a las autoridades que fomenten la creación de empleo, fomenten la preparación educativa y laboral, dicten leyes que ayuden a la apertura de empresas, negocios, etc. etc. Estamos ante un futuro complejo al cual debemos prestarle atención.

Marcelo Maza

