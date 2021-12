La segunda edición de “Territorial Fest” cerró el año a lo grande: el evento tuvo cocinas comunitarias, emprendedores de la economía social, técnicos territoriales y referentes barriales, según informó la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local.

La fiesta contó además con la participación de artistas como DJ Elu del mal, Grupo Ambulantes, Giula y Plazoleta All Stars, que le puso el broche de oro a la noche.

En diferentes stands, los productores locales pudieron mostrar y comercializar sus productos y a lo largo de todo el evento se realizó un eco canje.

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, participó del festival que se realizó en el Ingenio Cultural, pintó parte de un mural y estuvo acompañado por el secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Francisco Navarro, entre otros funcionarios.

Tras el encuentro, Navarro destacó: “poder concretarlo después de haberse suspendido en 2020, nos pone muy contentos. Es un día de alegría”.

Luego, Emilia Cueli, coordinadora del Programa de Embarazo no intencional en la Adolescencia (Enia), agradeció por la convocatoria y sobre el plan explicó: “Trabajamos con jóvenes de 13 a 24 años en barrios de Capital, Tafí Viejo y Cruz Alta, entre otros departamentos, promocionando el acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos”.

A su turno, Carolina Palacios, que tiene un emprendimiento de cosmética natural sólida, celebró el encuentro y manifestó: “La idea de nuestro emprendimiento es que no se use plástico y sea todo biodegradable y no se contamine ni se genere residuos. Además, tratamos de que sea un precio accesible, teniendo en cuenta que muchas cosas son de nuestra región”.