La tiktoker tucumana Laila Alí fue nominada a los Martín Fierro Digital

Por Camila Ferreyra





Con acento tucumano y un humor con el que se ganó el corazón del país a través de Tik Tok, Laila Alí fue nominada a los Martín Fierro Digital en la categoría “Tik Tok”.

“Sinceramente no pensaba que iba a estar nominada. No estaba al tanto de que se iban a realizar ahora, fue una gran sorpresa” apunta Laila, aún en shock por la nominación. “Me habló la dueña de la agencia con la que trabajo y me dijo que cómo me veía para viajar a Neuquén para los Martín Fierro Digital. Imaginate cómo quedé”.

El evento, organizado por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas), será este 18 de diciembre en el salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén. La alfombra roja comenzará a las 21, y una hora más tarde será la ceremonia.

La tucumana se siente muy feliz. Trabajar sin parar, abocarse a lo que le gusta con gran esfuerzo, finalmente tiene sus frutos: “hace mucho que una noticia no me tocaba tanto como esta; lloré un montón cuando me enteré”, dijo la influencer que también llegó a la televisión local.

Laila admite que no le importa ganar, pero obvio que no bajará los brazos para lograr hacerlo. “Me encantaría que mi público tucumano se haga sentir, porque compito contra otros dos tiktokers muy fuertes, que tienen muchos más seguidores que yo. Yo se que si unimos fuerzas, se que podemos ganar.”

Ese día llega a Neuquén a la siesta. Ya tiene maquilladora y su vestido: “básicamente seré el mismo Martín Fierro” ríe Laila.

A todos los jóvenes que quieren seguir sus pasos y hacerse conocidos en este mundo nuevo de la era digital, ella les recomienda la persistencia. “Hagan siempre lo que les gusta, sean creativos. Recuerden que no hay límites y tampoco estrategia. Hay que intentarlo y pasarlo bien”.

Con gran emoción Laila afirma que llegar adonde está, y seguir creciendo, es algo que viene buscando hace mucho. Con la cuarentena en el 2020, la oportunidad salió y ella pudo empezar a hacer lo que ama. “A esto lo vengo buscando hace mucho. Luché mucho para lograr esto, porque es algo que yo quería”.