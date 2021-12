Oil Combustibles: López absuelto, Echegaray condenado

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en el marco del juicio oral al que llegaron procesados por defraudación al Estado.

La acusación sostenía que la petrolera Oil Combustibles retuvo las transferencias del ITC (impuesto al combustible) que se usaron para luego financiar empresas del Grupo Indalo. La Justicia determinó que Echegaray debe cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta cometido contra la administración pública.

Asimismo, los magistrados resolvieron levantar las medidas cautelares dictadas sobre López y De Sousa y sobre todas las personas jurídicas en las que tienen participación

La resolución fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, a cargo de los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos. Se trató de una resolución unánime para el caso de la condena de Echegaray. En tanto la absolución de los empresarios fue votada por los jueces Machado Pelloni y Ríos. El juez Basso votó por la condena de los tres enjuiciados. Los fundamentos de la resolución se conocerán el 17 de marzo de 2022.

Con la AFIP sin acusar, la fiscalía había pedido condenas para los tres acusados.

El fiscal Juan García Elorrio había solicitado cuatro años y ocho meses de prisión para Echegaray por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles; y reclamó para los empresarios cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo. Sus defensas, en cambio, solicitaron la absolución. Insistieron en la persecución sufrida en épocas de Mauricio Macri y en cómo se buscó ‘desapoderarlos’ de sus empresas.

Hay una causa abierta con una denuncia penal radicada por De Sousa como víctima contra Macri por asociación ilícita. El fallo conocido podría tener impacto en esa investigación.

Antes del veredicto, Ricardo Echegaray y los empresarios De Sousa y Cristóbal López hablaron ante el tribunal. “Ha llegado el momento para que el Poder Judicial me absuelva. Los hechos no constituyen delito penal”, afirmó Echegaray.

Sostuvo que el Ministerio Público pidió su condena “apoyado en un fraude procesal construido por la AFIP” en épocas de Mauricio Macri “sin ninguna prueba”. Insistió en que “nunca hubo perjuicio fiscal” y afirmó que “la AFIP y el fiscal se la pasaron buscándole el ‘pelo al huevo’ a los planes de pagos que se pagaron con intereses”.

“El mayor defraudador”: De sousa defendió su inocencia

“Desde que arrancó este proceso en marzo de 2016, siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia”, dijo Fabián de Sousa. “De una nota mediática, basado en acusaciones falsas, me convirtieron en el mayor defraudador de la Argentina y una organización mancomunada para robarle a los argentinos. Siempre habíamos estado a derecho y no entorpecimos el proceso judicial. ¿Por qué teníamos que estar detenidos? No, eso les permitió facilitar otro proceso: las violaciones a nuestros derechos”, dijo

Una causa de 2016: por una publicación periodística

La causa comenzó a inicios de 2016, luego de que el diario La Nación planteara que la empresa no había devuelto $ 8.000 millones del impuesto al combustible que habían retenido a los automovilistas que cargaban nafta en las estaciones de Oil Combustibles. El expediente fue llevado adelante por el juez Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 contra Néstor Kirchner y su entorno.