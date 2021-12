FMI: sin fecha para acordar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó ayer que llegó a un entendimiento “general” con el Gobierno para reducir el financiamiento monetario del déficit fiscal para reducir la inflación, pero aclaró que no hay una fecha para llegar a un final feliz en torno de las negociaciones sobre un nuevo programa para cancelar la deuda.

El vocero del organismo, Gerry Rice, indicó en una conferencia de prensa virtual desde Washington que la semana pasada hubo “discusiones productivas” y que “se llegaron a entendimientos generales. Y agregó que aún no se decidió el envío de una misión del Fondo al país para acelerar las negociaciones. Rice ratificó que tampoco “hay fecha” para debatir el reclamo de la Argentina para reducir los sobrecargos que paga el país por tener una deuda de U$S 44.000 con el organismo, luego de que el directorio se reuniera el lunes pasado y no llegara a un acuerdo en torno de esta cuestión.