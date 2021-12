Futsal Liga Argentina: dura derrota para los “Sagrados”

Argentinos del Norte perdió 11-0 ayer con Barracas Central, el campeón de la AFA, por la segunda fecha de la Liga Argentina de futsal, cuya etapa final se está desarrollando en San Juan. Los orientados por Juan Diego Prieto venían de perder por 5-4 con Náutico de Rosario. Hoy, los tucumanos enfrentarán al local Huarpes, desde las 21, por la última fecha. Este fin de semana se jugará por los puestos del 5 al 12.

FÚTBOL

Programa de octavos del Regional Federal

Mañana, desde las 17, se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Los desquites serán el miércoles 22. En Burruyacú, Unión del Norte se medirá con Talleres de Metán, y será árbitro Carlos Roldán. Los dirigidos por Mauricio Galván podrán contar con su goleador Mauro Verón (cumplió las dos fechas de suspensión). Por el lado de Bella Vista, que ganó el grupo 8, visitará a San Martín, en el estadio mundialista “Padre Ernesto Martearena”, con el arbitraje del santiagueño Guillermo Infante.

BOXEO

El “Zorrito” quiere ganar en Uzbekistán

El famaillense Cristian Rafael Coria peleará contra el uzbeko Shakhram Djamshedovich Giyasov, en combate profesional previsto entre las 13.30 y las 14.30, en Taskent, capital de Uzbekistán. En el pesaje, el tucumano dio 65,200 kilos; mientras que el local presentó 64,800 kilos.

Lucrecia Manzur promete un gran duelo

Desde las 21, Lucrecia Manzur enfrentará a la santafesina Daiana Rodríguez, por la categoría súper ligero, en el complejo Belgrano. La jornada se completará con una exhibición entre Rocío Vallejo vs. Belén Ibáñez y seis combates amateurs. Categoría hasta 75 kilos: José Sotelo vs. Marcelo Brandán; hasta 69 kilos: Enzo Medina vs. Nahuel Molina; hasta 81 kilos: Ismael Mendilharzu vs. Santiago Centeno; hasta 52 kilos: Miguel Barros vs. José María Décima; hasta 60 kilos: Nahuel Soria Ferullo vs. Santiago Décima. Las entradas anticipadas cuestan $700 y se adquiereen en Boxing Club Tucumán.

MOTORES

El rally tendrá su cierre en Andalgalá

Desde mañana, con la presencia de tucumanos, se cierra la temporada del Rally Catamarqueño en Andalgalá. Además, también se correrá por los certámenes del Oeste y Belicho.