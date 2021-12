La estrategia del Reino Unido contra la covid-19 para el invierno

Reino Unido espera disponer de las píldoras contra la covid-19 producidas por Merck & Co Inc y Pfizer a lo largo del invierno, aseguró el presidente de su grupo de trabajo sobre antivirales, mientras Ómicron continúa su avance relámpago por el país.

Eddie Gray comentó a los periodistas que esperaba que tanto el molnupiravir de Merck como el paxlovid de Pfizer estuvieran disponibles durante el periodo invernal (que comienza el 21 de diciembre), que definió como el que va desde ahora hasta finales de marzo. Reino Unido aún no ha aprobado el paxlovid.

El mes pasado, Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar el molnupiravir, desarrollado conjuntamente con Ridgeback Biotherapeutics y para el que Merck dice haber firmado acuerdos por un total de más de 7 millones de tratamientos.

En la actualidad se está llevando a cabo un ensayo en condiciones reales de la píldora de Merck para pacientes con riesgo de sufrir enfermedades graves, denominado Panoramic, que ha reclutado a más de 250 personas de un objetivo de 10.000 sujetos.

Sin embargo, los datos recientes de otros ensayos mostraron que el fármaco sólo redujo las hospitalizaciones y las muertes entre los pacientes de alto riesgo en un 30% aproximadamente, en comparación con el 89% del paxlovid de su competidora Pfizer. Reino Unido ha comprado 500.000 dosis de monulpiravir.

A la pregunta de por qué Panoramic no empezó analizando la eficacia del paxlovid, el investigador jefe, el profesor Chris Butler, sostuvo a los periodistas: "todavía no está aprobado y no está disponible; las pruebas de paxlovid han sido posteriores a las de monulpiravir, de ahí el desfase entre ambas".

El tratamiento con monulpiravir sigue siendo objeto de revisión por parte de la Agencia Europea del Medicamento, pero el regulador farmacéutico de la UE emitió en noviembre un consejo sobre su uso en adultos mayores antes de ofrecer una recomendación más amplia.

La EMA afirmó que los países de la Unión Europea pueden utilizar el paxlovid en una fase temprana tras el diagnóstico de una infección, aunque no se haya completado su revisión completa para la aprobación reglamentaria.