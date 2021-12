Ricardo López Murphy, sobre el Presupuesto 2022: "no refleja la realidad"

Ricardo López Murphy, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó al Gobierno por el proyecto de ley de presupuesto 2022.

"El Presupuesto estaba mal diseñado desde el comienzo, no fue discutido en el tiempo que debió. No hay en nuestra Constitución ni en las leyes de administración financiera nada que diga que los debates presupuestarios se exceptúan durante las campañas electorales. Eso ha dado lugar a que se quiera una aprobación exprés de un Presupuesto que no refleja la realidad", afirmó Murphy durante una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: "el segundo problema es que el Presupuesto tiene que venir acompañado de un programa monetario y cambiario. A mí no me dan los números, no me da cómo se financia, no me da en dónde están los dólares ni cómo podrían subir las exportaciones con el atraso cambiario creciente. No me da la macroeconomía del Presupuesto ni las partidas".

El economista sostuvo además que el país necesita un programa "consistente, serio y responsable" para lograr un repunte económico. "Para que la Argentina crezca lo que necesitamos es que la sociedad civil, el sector privado tome el rol central de la economía", explicó.

"No vamos a crecer con empleo público, nombrando todos los días gente y regalando dinero. Nosotros vamos a crecer cuando crezca el empleo privado, la inversión privada y las exportaciones", cerró.