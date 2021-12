Última sesión del Concejo de Concepción

El Concejo Deliberante de Concepción realizará hoy su última sesión ordinaria del año. En la agenda del cuerpo vecinal figura la elección del vicepresidente segundo. Este punto hace incierta la concreción del encuentro. Pues la semana pasada la sesión cayó por falta de quórum: no concurrió la bancada oficialista. Sucede que la ausencia en la provincia del edil Ramiro Beti (presidente del PRO) dejó sin mayoría propia a Juntos por el Cambio (JxC), que tiene intención de imponer en el cargo vacante a la médica Raquel Nievas. En cambio, la oposición aspira a que lo ocupe uno del peronismo. La actitud del oficialismo de no dar quórum reavivó las tensiones que precedieron a la renovación de la mesa de conducción. Fue cuando en seis ocasiones se frustró la elección de autoridades, pero entonces se ausentaron los opositores, entre estos cuatro peronistas y dos del Partido para la Justicia Social (PJS). Finalmente, antes de dejar la intendencia el actual diputado nacional Roberto Sánchez, fue reelegido en la presidencia Alejandro Molinuevo. Los ediles tienen que elegir hoy a quien ocupará la vice segunda. La concejala Gladys Costa reconoció que la no concurrencia del bloque responde a la decisión de evitar que se imponga un peronista en la mesa de conducción. Pues la decisión de su bancada, según dijo, es que la vice segunda la ocupe Nievas. Curiosamente Gabriel Jiménez y Katherina Mazzuco (PJS) apoyan al bloque del Frente de Todos, cuando supuestamente integran el interbloque del oficialismo. Molinuevo dijo que Beti retornó a la ciudad y eso posibilitaría que hoy se concrete la última sesión. Esa versión no se pudo confirmar. De todos modos Jiménez dijo confiar en que en esta jornada será completada la mesa de conducción del cuerpo deliberativo.