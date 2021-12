Cartas de lectores VI: poda y descontrol

Creo que el único responsable de este lamentable hecho del parque Avellaneda es el director de Espacios Verdes de la Municipalidad, junto a una serie de empleados que se movilizan a diario en camionetas y cuya función específica nadie conoce, así como cuál es la preparación y formación que poseen para evitar estos lamentables hechos. Observo que la Dirección de Espacios Verdes no se ocupa de la poda y cuidados, dado que sobran antecedentes para demostrar la desidia y falta de interés en la solución definitiva de estos problemas. Sabían que las lluvias estaban previstas. Saben que los árboles son muy viejos y sin mantenimiento alguno en el caso de los que son de gran envergadura. Las podas que realizan siempre son atentatorias a la seguridad o a la higiene pública. Esto se llama “descontrol irresponsable”. Hoy muchos deben llorar por la salud de sus niños porque el funcionario municipal responsable de cuidar y velar por la seguridad nunca se preocupó. Espero que la justicia actúe inmediatamente y procese a estos funcionarios que no funcionan. Que siempre tienen excusas para no hacer nada pero que siguen atornillados en despachos incontrolados. Ejemplos de la desidia de este sector están reflejados en expedientes que tienen más de una década de antigüedad y no reparan en dar una solución a lo que en poco tiempo será una desgracia con afectación de posibles vidas y seguro de bienes materiales.

Juan Eduardo Camino

