Básquet adaptado: sin límites

“La discapacidad no es un límite. El límite lo ponemos nosotros”, esgrime taxativamente Fernanda Pallares. La mujer de 30 años sigue sumando rendimientos destacados a su carrera deportiva. El año que ya se va le dejará como principal logro haber sido la mejor jugadora del Campeonato Sudamericano de básquet en sillas de ruedas. En el Cenard, logró darle más sustento a sus palabras y, al mismo tiempo, seguir sacando cosas positivas de la realidad que le tocó enfrentar.

A los tres años le colocaron tan mal una inyección al punto que le paralizaron la pierna derecha. Esa mala praxis la puso en pausa hasta que el deporte irrumpió. “El básquet adaptado me cambió la vida, me ayudó a superarme”, reconoció Pallares. “Que se animen a hacer algún deporte, porque eso ayuda mucho”, arengó a quienes afrontan una condición parecida.

Desde hace un par de años, Pallares está al servicio de la “causa nacional”. Los Parapanamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, más el Mundial de Hamburgo 2018 son los torneos en los que Pallares también defendió la camiseta nacional. Si bien el despliegue que tuvo en el Sudamericano fue de excelencia, no alcanzó para que Argentina se consagrara. “Nos hubiese gustado obtener el primer puesto, ya que nos preparamos para eso. Pero a veces, hay malas pasadas”, lamentó Pallares.

La basquetbolista se refiera a Brasil con esa “mala pasada”. Ya con unos cuantos duelos frente a las brasileñas, la sensación de Las Lobas es que las dominadoras de la región ya no están tan lejos. De hecho, en la ronda de grupos del Sudamericano, Argentina perdió por apenas un punto. La final fue otra historia y la diferencia fue de 28 puntos. “En el último partido, no jugué como deseaba por eso me sorprendió la distinción”, reveló Pallares. “Es distinto jugar contra Brasil. Difícil, pero no imposible. Necesitamos dar el salto y nos vamos a preparar para eso”, sostuvo la jugadora que se inició en Fadit y que representa a la Fundación Marcos Sotelo.

Pallares sabe que para lo que se viene, no sólo hay que descifrar cómo ganarle a las brasileñas. La propuesta de todo el staff es llegar al Mundial de Dubai por lo que hay que buscarle la vuelta a todas las selecciones del mundo. “Logramos clasificar a la Copa América, era nuestra meta. Ahora hay que prepararse para dar lo mejor de cada una. Solo así, lograremos la clasificación al Mundial”, aseguró Pallares.

Agenda

Tanto la Copa América como el Mundial están programados para 2022. En ambos casos, no hay fecha fijada. El certamen continental, tampoco tiene sede definida. La cita mundialista, sí está confirmada en Dubai.