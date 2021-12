Cómo organizarse con las comidas durante las fiestas de fin de año

Llegan las fiestas de fin de año y los excesos a la hora de comer pueden provocar problemas de salud. Por eso, la licenciada en Nutrición del Caps de Villa 9 de Julio, María Emilia Jarma, brindó una serie de consejos para prepararse para Navidad y Año Nuevo.

“Es muy importante saber que este mes del año, todo lo que compete a diciembre desde lo emocional, cierre de ciclos, nos agarra cansados, dentro de todo desordenados o tirando la toalla. Por ello, es fundamental tener un orden o control para llegar a los momentos de festejos con una alimentación sana y balanceada”, señaló la profesional.

Es relevante entonces cumplir en el plato servido en la mesa con la sinergia de los nutrientes, algo que sea nutritivo, balanceado y saludable. “Para eso nos tenemos que organizar previamente. Como nos quedan estas semanas para hacer una compra saludable, lo que aconsejo siempre es hacer una lista previa de los alimentos que voy a necesitar para hacer las compras. Por ejemplo: verduras, carnes, frutas para hacer postres frescos y que no sea tan calórico. Y para que también al otro día no tengamos un ataque al hígado o sintomatología a nivel intestinal”, comentó.

Lo ideal es que las cenas sean completas, variadas y saludables: “poder controlar mi ingesta y no que la comida me llegue a controlar a mí. Por eso es muy importante hacer una compra planificada, ser ordenados en lo que voy a necesitar, pensar previamente el plato que voy a servir. Pensar en un plato fresco, podemos empezar con ensaladas de toda variedad, que incluyan frutas y verduras, frutos secos. Podemos ofrecer una carne como plato principal. Buscamos que no sean comidas muy pesadas o calóricas, sino al otro día estamos con ataque al hígado, diarrea, me siento sino pesado ”.

Otro consejo que dio la nutricionista es sumar a la mesa, aguas saborizadas naturales con frutas cortadas en rodajas. “Podemos aprovechar en este orden, hacer compras comunitarias. Ir por ejemplo al Mercofrut con vecinos o familiares, y acceder así a alimentos frescos, saludables y económicos”, concluyó.