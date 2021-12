Se encuentra en el ojo de la tormenta. Nicolás Lamolina reconoció que se equivocó al sancionar el penal a favor de Quilmes contra Ferro en la revancha de la semifinal de la Primera Nacional, que terminó clasificando al “Cervecero” a la final contra Barracas Central por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2022.

“Le pido disculpas a toda la gente de Ferro porque cuando pude ver toda la jugada por televisión me di cuenta que el que golpea al arquero de Ferro (Marcelo Miño) es el jugador de Quilmes (Federico Anselmo) y no al revés”, dijo el árbitro.

En la pena máxima, el propio Anselmo fue el encargado de convertir el gol para que Quilmes derrote a Ferro por 1-0 y gracias al 1-1 en Caballito se meta en la final del Reducido. “Desde mi posición observo que Miño sale desarmado a buscar la pelota y que Anselmo corre para tratar de llegar primero y allí se produce el choque que consideré como infracción en ese momento. Luego, al volver a ver la jugada confirmé que no era falta del arquero”, se justició Lamolina.

“No pude dormir en toda la noche y reitero mi pedido de disculpas por la equivocación. Me siento totalmente decepcionado. En la cancha vi una cosa en milésimas de segundo y en mi casa vi otra”, agregó el árbitro.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, salió a defender al cuestionado referí. “Esto no empaña lo que pensamos de Lamolina. Sabemos que lo va a fortalecer como persona y árbitro y va a salir de esta situación. Tenemos que comprenderlo”, aseguró. “Fue una jugada rapidísima, dificilísima, en la que no se acertó. Es un error importante. Lamolina cobró el penal, se equivocó y salió a hacerse cargo. Yo también me hago cargo desde mi lugar. No nos escondemos”, explicó.

Por su parte, Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, dijo que con las disculpas no alcanza. “No se puede terminar un año complicado con los árbitros de esta manera”, comentó.

“Sé de la honestidad de Lamolina, pero sus disculpas no nos conforman. El partido Quilmes-Ferro le quedó muy grande y mostró ineptitud. Quiero justicia y tiene que haber una sanción para el juez aunque lo ideal sería que el partido se juegue de nuevo como ya pasó con un encuentro de Eliminatorias del Mundial de Rusia 2016”, dijo Pandolfi.