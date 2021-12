Cuando se escribe “coronavi” en el buscador de Instagram se cuelga la aplicación: conocé por qué

Después de la experiencia de un usuario, difundida en un tuit, muchos comprobaron que cuando se busca “coronavirus” en la app de Instagram, la aplicación se tilda. Incluso lo hace antes de que el usuario termine de tipear la palabra: alcanza con haber escrito “coronavi” para que Instagram "se cuelgue". Lo mismo pasa con la palabra “vacunas”. Sucede con algunos teléfonos con Android, no todos (dependiendo, probablemente, de la versión que tienen de la app; si está actualizada a la 215.0.0.27.359, se cierra). No parece suceder en iOS.

La explicación lógica es que se trata de un error en la aplicación de Instagram: cuando la aplicación detecta que el usuario está buscando información sobre la pandemia, intenta ofrecer información contextual, segura, para evitar que esa persona llegue a cuentas que puedan tener información errónea.

Pero las aplicaciones están hechas por personas, y por muy buenas que sean en su profesión a veces se equivocan. Un error en las instrucciones internas de la aplicación, que le indican que muestre una reacción especial ante una búsqueda específica, hace que la aplicación falle.

La alternativa, menos lógica, pero más atractiva para algunas de las reacciones a ese tuit, es que se trata de alguna suerte de conspiración, que de alguna manera Instagram decidió, 18 meses después, que no quiere que algunos de sus usuarios hablen de coronavirus o de vacunas (pero no todos; los de iOS están, por ahora, exceptuados). Pero esta hipótesis no tiene en cuenta que Instagram, desde marzo de 2020, ofrece, como reacción a una búsqueda con esa palabra clave, información chequeada sobre el coronavirus. Y que lo sigue haciendo, y que no tiene mucho sentido que ahora, por algún motivo, intente tapar el sol con un dedo.

Otro detalle importante: el panorama cambia al realizar la misma búsqueda en la versión web de Instagram. Desde ahí, la red social muestra los resultados sin mayor inconveniente, en los cuales se destaca perfiles de entidades como la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.