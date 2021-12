Estas son las 10 obras más importantes que el gobierno nacional realizará en Tucumán

Más de mil viviendas, una nueva cárcel, playones deportivos y centros deportivos de alto rendimiento son algunas de las obras que se comprometió a ejecutar el gobierno nacional en Tucumán.

Conocé cuáles son los 52 anuncios del Gobierno nacional que impactarán en Tucumán

Los anuncios se realizaron en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández, quien además planteó la necesidad de "terminar con la estructura de una Argentina central y una periférica" y agregó que el país necesita "poner en valor el norte argentino, porque tiene un monto de riqueza no explotada". Así lo expresó el presidente al encabezar una nueva reunión del Gabinete Federal, en la ciudad tucumana de Monteros, en la que se firmaron casi 40 convenios por financiamiento y anunciaron obras e inversiones en diversas áreas.

Estas son las 10 obras más importantes, que se anunciaron en el encuentro:

UNO.- Construcción del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas.

DOS.- Construcción de Centro Ambiental para el Tratamiento Integral de Residuos Urbanos.

TRES.- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de captación y aprovechamiento energético de biogás provenientes del Relleno Sanitario “Overa Pozo”.

CUATRO.- La construcción de viviendas fue un punto fuerte. Resumimos los distintos anuncios, elaborados para diferentes partes de la provincia, en base a varios programas que tiene el gobierno nacional: Entrega de la No Objeción Técnica (NOT) para 11 proyectos de Terminación de un total 952 viviendas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Otro anuncio: en el marco del programa Casa Propia – Construir Futuro, se destinarán 350 viviendas del cupo provincial a los municipios de “Monteros” y “Alderetes”. Cantidad de viviendas para Montero: 150. Cantidad de viviendas para Alderetes: 200. También se prometió que se financiarán 44 viviendas para pueblos originarios, en las localidades de Amaicha del Valle y Colalao del Valle. Asimismo se concretó el anuncio de la firma de No Objeción Técnica Firmada en el marco del programa Casa Activa. Se trata de 32 viviendas + Centro de Día en la localidad de San Miguel de Tucumán. Por último se realizará la construcción de 16 viviendas bajo modalidad de eficiencia energética.

CINCO.- Obras en el programa de Lotes con Servicios. Se trata de 413 lotes en los municipios de La Cocha; Aguilares; Los Bulacio y Los Villagra; y Las Talitas - Villa Mariano Moreno.

SEIS.- Financiar la primera etapa de la construcción del Centro de Desarrollo y Entrenamiento en Altura en el municipio de Tafí del Valle, Tucumán.

SIETE.- Recuperación de la Estancia Jesuita de La Banda.

OCHO.- Construcción del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

NUEVE.- Construcción 21 Nuevos Centros de Desarrollo Infantil.

DIEZ.- Creación del asiento del Comando de Región IV “TUCUMAN” de Gendarmería Nacional. La obra consiste en la restauración y refuncionalización de los galpones pertenecientes al FFCC Belgrano Cargas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.