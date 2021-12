Cartas de lectores IV: “operaciones políticas”

Por suerte conservaba LA GACETA del viernes 3 de diciembre pasado. Desconfiando (con razón) de la carta del lector José E. Gómez, (“Operaciones políticas”, 12/12) me tomé la tarea de releer dos veces el panorama tucumano del Sr. Guillermo Monti y la verdad es que no tiene ese texto nada que permita la interpretación que el lector aludido le dio. Hay que ser muy fanático y tener mucha imaginación para relacionar el impecable trabajo del Sr. Monti con la idea de una conspiración de la oposición y de personajes de los medios en contra de la “lucha del gobierno nacional contra la muerte”. En ningún párrafo ese trabajo menciona a la oposición o a la vacuna Pfizer. El lector Gómez puede opinar lo que quiera y el diario siempre le reconoce ese derecho, pero no debería complicar falsamente a sus periodistas con sus repetidas y previsibles opiniones.

Luis Ovidio Pérez Cleip

[email protected]