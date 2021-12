Atlético: “Hice muchos sacrificios para poder jugar”

En las últimas semanas Atlético jugaba mal y no encontraba respuestas ni en los jóvenes ni en los veteranos. Por eso, una de las charlas más recurrentes entre los hinchas “decanos” pasaba por ponerse de acuerdo si debían jugar los pibes o los jugadores experimentados.

Martín Anastacio en su momento había sido claro: “a los chicos hay que llevarlos de a poco, tienen su lugar y vienen creciendo”, había declarado el DT interino apenas había asumido su segundo período.

En los últimos cuatro partidos fueron pocos los chicos que saltaron a escena. Sin embargo, a todos los sorprendió cuando frente a River, Anastacio alineó a Franco Coman como titular. El goleador de la Reserva realizó un buen partido, a pesar de no tener la posibilidad de convertir. “No me esperaba ser titular. Gracias a Dios se me dio; dejé todo en la cancha y aunque al final estaba con calambres corría igual. Me olvidaba que me dolía algo y corría más”, señaló el delantero. “A pesar de todo me sentí bien; no tuve tanta presión como la primera vez que jugué. Mis compañeros me ayudaron mucho. Festejamos el empate, pero ahora estamos enfocados en descansar para volver con todas las pilas cuando arranque la pretemporada”, señaló Franco, quien compartió delantera con Augusto Lotti.

Claro, para pesar del jugador, la oportunidad de mostrarse le llegó en el último partido y ahora, con la llegada de Juan Manuel Azconzábal todo empezará de cero. “Ojalá ‘Vasco’ me tenga en cuenta y me pueda citar algunos partidos. Voy a seguir dando lo mejor de mí para poder jugar”, fue el deseo de fin de año de Coman.

Los planes del punta de 23 años para las vacaciones es disfrutar de la familia. “Quiero pasar el tiempo con mi hija Guillermina. Salir de paseo y compartir; ahora estoy organizando eso y nada más”, manifestó.

El último partido del año para Atlético tuvo varios sentimientos encontrados. Alegría por un lado debido a que cortó una racha negativa de derrotas que lo atormentaba; incertidumbre y tristeza en torno a la continuidad de Cristian Lucchetti. “La verdad que ‘Laucha’ no nos dijo nada, ni antes ni después del partido. Ojalá que pueda seguir con nosotros porque es nuestro capitán”, sentenció.

El camino de los juveniles no es sencillo. Para que se puedan asentar en el plantel superior, es necesario que se den varias condiciones y justamente el momento de Atlético no parecía el ideal. “Yo creo que si jugamos es por algo; cuando no lo hacemos significa que no estamos bien, que debemos esforzarnos más, yo hice muchos sacrificios para poder jugar. Todos debemos hacer lo mismo y la oportunidad va a llegar”, explicó Coman, casi como mandando un mensaje de aliento a sus compañeros de las divisiones inferiores.

De la previa del partido recuerda poco, casi ni notó los aplausos cuando la voz del estadio dio la formación. “No me acuerdo si me aplaudieron; estaba más concentrado en el partido que en la gente. Ojalá que siempre pueda estar y que la gente siempre me aliente”, agregó casi como en tono de deseo de cara a la próxima temporada.

Una semana con definiciones

En las próximas horas comenzarán las reuniones entre Miguel Abbondándolo y los diferentes jugadores a los que se les vence el contrato en diciembre. Cristian Erbes, Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Franco Mussis, Cristian Lucchetti y Tomás Marchiori. En el caso de Marchiori, el club avanzó en la compra de su pase.

¿El ídolo se va?

Por el momento, ninguna de las partes se manifestó al respecto. En un primer momento, Cristian Lucchetti y Juan Manuel Azconzábal tenían previsto reunirse hoy. Desde la comisión directiva sostienen que el arquero no anunció nada respecto a su futuro. En las redes, los hinchas de Banfield comenzaron a pedir por su regreso.