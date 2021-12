Rosario: el trigo y el maíz perdieron U$S 5 en la jornada

En la Bolsa de Comercio de Rosario se registraron hoy caídas generalizadas en los granos. En especial, el trigo y el maíz registraron una baja de U$S 5; la soja, en tanto, perdió U$S 3.

Con esta caída, a oferta por la oleaginosa disponible, contractual y por fijaciones se ubicó en U$S 352 la tonelada,.

En moneda local la oferta alcanzó los $ 36.000 para fijar mercadería y el segmento disponible, un valor que se ubicaría por encima de los U$S 352.

El trigo con entrega disponible cerró en US$ 235 por tonelada, con la baja de U$S 5 respecto a la última rueda. La entrega contractual cayó, sin embargo, U$S 10, hasta los U$S 230. El segmento full diciembre cerró en U$S 235.

La entrega en enero se mantuvo en U$S 245; febrero cayó U$S 1 hasta los U$S 247; marzo y julio estables en U$S 250.

El maíz con descarga inmediata cayó U$S 5 hasta los U$S 205; la entrega contractual y en enero se ubicaron también en U$S 205, con bajas importante de U$S 10 entre ruedas en ambos casos; y febrero se mantuvo en U$S 200.

Asimismo, la descarga entre marzo y abril se ubicó en U$S 195, por debajo del día viernes; mayo permaneció en U$S 195; junio, en U$S 180; y julio/agosto cayeron U$S 3 hasta U$S 175.

El girasol se pactó en U$S 430 la tonelada para la entrega entre los meses de diciembre y marzo del año que viene.

Por último, la oferta por sorgo se ubicó en U$S 208 para los meses de entrega entre abril y mayo del próximo año, un retroceso de U$S 2.