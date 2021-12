Habrían echado al jefe del Ejército porque designó a su hijo en la Embajada de EEUU

Probablemente, cuando el ahora ex jefe del Ejército teniente General Agustín Humberto Cejas designó a su hijo Facundo Ignacio Cejas (28 años) como personal civil en la Agregaduría Militar de la embajada de la Argentina en Estados Unidos, con un sueldo mensual de U$S 6.700, no reparó en las consecuencias de tal acto administrativo.

Sin embargo, cuando firmó aquel nombramiento, el 27 de agosto, también definió, sin saberlo, el cese de las funciones que hasta el viernes ostentaba.

En efecto, ese día, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, firmó la resolución mediante la cual lo removía del cargo, y designada, en su remplazo, al general de división Guillermo Olegario Pereda.

El dato de la anómala designación de su hijo como "oficinista contable", por parte de Cejas, fue difundido por el portal El Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky. Pero según precisa una nota de La Nación, otras razones, de mayor peso, influyeron para que Taiana releve a Cejas. Concretamente, varias desinteligencias y cortocircuitos con las principales autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que encabeza el teniente general Juan Martín Paleo.

“El relevo de Cejas se debió a varios motivos. Principalmente, se le quiere imprimir mayor dinámica a las Fuerzas Armadas y al Estado Mayor Conjunto, de donde proviene su sucesor, el general Pereda. La decisión ya estaba tomada previamente”, dijeron fuentes al periodista Mariano de Vedia, de La Nación.

Pero lo cierto es que la designación del hijo de Cejas, que no sigue la carrera militar, era considerada desafortunada en las filas castrenses.

Cejas, oriundo de Córdoba, padre de tres hijos, había asumido al frente del Ejército en febrero del año pasado, cuando el presidente, Alberto Fernández, relevó a la cúpula militar que se había desempeñado durante el mandato de su predecesor, Mauricio Macri.

Pereda -también cordobés- fue compañero de Cejas en la promoción 115 del Colegio Militar de la Nación: ambos egresaron en diciembre de 1984, tras el retorno de la democracia.

El nuevo jefe ostenta un alto prestigio en las Fuerzas Armadas. Con el grado de general, fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, con asiento en Córdoba, antes de pasar al Estado Mayor Conjunto, donde se venía desempeñando como director general de Planeamiento, un área estratégica dentro del comando militar. Pereda ascendió a general de división en las últimas semanas, cuando el Senado aprobó su pliego, para una promoción retroactiva al 31 de diciembre del año pasado.