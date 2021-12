Morales: "La ruptura del bloque radical no le hace bien al partido, nos daña"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió este lunes a la crisis interna que vive la Unión Cívica Radical (UCR) tras la ruptura del bloque en la Cámara de Diputados y cargó contra el sector liderado por Martín Lousteau.

"La ruptura del bloque radical no le hace bien al partido, nos daña", afirmó Morales durante una entrevista con CNN Radio Argentina.

Y agregó: "hay diferencias que son lógicas que existan pero se tienen que resolver hacia adentro. Cuando no se puedan resolver las diferencias, hay que aplicar la regla de mayorías y minorías o se hacen elecciones y gana el que más votos tiene".

El mandatario provincial destacó el liderazgo de Mario Negri y consideró que el partido necesita "gente con su trayectoria".

"Hay un liderazgo que tiene Mario Negri en Diputados que es reconocido. De 45 diputados, 33 lo apoyan. Si la renovación es la patota, si es romper, si no te gusta algo, perdés y te vas. Me parece que deberían reflexionar estos chicos y no hacer el daño que están haciendo", sostuvo.