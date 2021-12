El futuro de "Laucha" Lucchetti: un audio generó incertidumbre entre los hinchas de Atlético

¿Qué pasará con Cristian Lucchetti?, ¿seguirá en Atlético Tucumán?, ¿Es cierto que hubo un cortocircuito con el Juan Manuel Azconzábal?... estos son los interrogantes que se hacen por estas horas los hinchas de Atlético de cara al nuevo año.

Las especulaciones son varias y los rumores también. Sin embargo, no hay nada oficial. Se espera que haya alguna reunión entre los dirigentes, el nuevo cuerpo técnico y el capitán "Decano". En las últimas horas, en las redes sociales circuló un audio en el que se escucha "supuestamente" al capitán "Decano" decir concretamente:

"Lo que pasa es que, la verdad que no me quiero retirar. Me siento bien y con ganas de jugar. Pero vino Azconzábal y yo con Azconzábal no tengo buena relación de la otra época que estuvo acá y bueno... indudablemente tengo que retirarme o buscar una opción. Así que si tengo opciones bienvenido sea".

De confirmarse que se trata del propio Lucchetti, los hinchas entienden que no habría vuelta atrás. Estas horas podrían ser de grandes definiciones para la nueva etapa de Atlético Tucumán en la Liga Profesional.