Argentina está en falta con el sistema educativo de datos

En 2012, Argentina creó el Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide), un registro único nacional que permite hacer un seguimiento individual de cada estudiante, docente y escuela. Sin embargo, el país se encuentra rezagado en su consolidación. Siete provincias, entre las que está Tucumán, no participan de este sistema. Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación advierte que este régimen hubiera sido de gran importancia para recuperar a los alumnos que se desvincularon del sistema educativo durante la pandemia.

El informe titulado “Sistemas nominales de información educativa”, dirigido por Samanta Bonelli, advierte que “la pandemia de covid-19 evidenció la urgencia de consolidar un sistema nacional de información educativa nominal, una herramienta clave para la gestión educativa y para el trabajo pedagógico, que facilita el acompañamiento de las trayectorias y la prevención del abandono escolar”. No obstante, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con un sistema nacional de información educativa nominalizada, es decir, capaz de hacer un seguimiento individual de la trayectoria de cada estudiante. Mientras que Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay implementan sistemas de información educativa nominal, Argentina aún no ha podido consolidar su sistema.

Según Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, “la búsqueda de quienes quedaron excluidos durante la pandemia sería mucho más eficaz si hubiéramos cumplido con el programa y las normas del Sinide. Contar con la información oportuna es mejor que tener que contratar cientos de personas para que salgan a buscar a los excluidos”, afirmó la investigadora y pedagoga.