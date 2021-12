Cartas de lectores II: Educación argentina 2021

Sugestivo leer en LA GACETA el mismo día (01/12), temas disímiles sobre educación. En Cartas de lectores: loas y alabanzas a la capacidad y visión del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, sobre “perspectiva federal... achicar asimetrías... evitar el desarraigo...”, conceptos aparentemente plasmados en su libro. En el editorial del diario: sobre los necesarios debates en la Educación Rural, a raíz de reclamos de las comunidades de Anfama y El Nogalito, de respetar su idiosincrasia y/o necesidades reales, y se permita que los alumnos sean capacitados en técnicas agropecuarias, oficios, etcétera. Actualmente, la especialidad dictada es.Turismo. Un artículo donde se responsabiliza a la gestión de gobierno nacional anterior, debido a la “desinversión en el área...” de que la calidad educativa haya llegado al “piso histórico...”. Tres situaciones, tres puntos de vista. Sobre a): son conceptos que, de tan antiguos, debieran estar perimidos, pero la política manipuladora y mediocre continúa esgrimiéndolos en el discurso, convirtiendo en una letanía eterna algo que ya debimos superar. Sobre b): totalmente contradictorio con el mensaje del ministro de “evitar el desarraigo”. Sobre c): Otra vez la letanía vacua e irresponsable: “el gobierno anterior...desinversión...”. Más allá del análisis sobre si la inversión por sí sola es suficiente para mejorar en calidad en educación (también en el diario de ese día), llego a la conclusión de que, desde mi ingreso a la docencia en 1981, hasta hoy, hay una historia de buenas intenciones lo suficientemente aisladas como para no impactar positivamente en la historia educativa y de forma definitiva. Y también, reconocer la incapacidad del estamento político (gobierno, sindicatos, gremios, etcétera) de acordar un plan educativo a largo plazo, con los compromisos, la seriedad y la honestidad de respetarlo y cumplirlo, más allá del gobierno de turno. Hoy, en el “piso histórico” de la calidad educativa en nuestro país, sería importante reconocer lo afirmado por Pablo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Ahora bien, sería importante conocer/reconocer, hasta qué punto pretenden nuestros gobiernos y demás actores políticos, se eduquen los argentinos y para qué.

Hilda Cristina Ponce

