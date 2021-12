El espíritu deportivo ganó en todas partes

Compartiendo objetivos, todos ganaron en los greens

Además de haberse sentido en sintonía como competidores en los Ufedet, José Ignacio Ávila y Thomás Moreno Villafañe se vincularon en un sentido extra con los Juegos. Ellos formaron hace pocos meses “North Friends”, grupo que completan Gastón Moisá y Simón Paz Posse, con la finalidad de facilitarse entre ellos la práctica del deporte que tanto les apasiona (viajes, entrenamientos, equipamientos) y los sueños que quieren cumplir jugando al golf. No necesariamente a nivel profesional.

FELICES. Moreno Villafañe y Ávila formaron parte de los 180 competidores del torneo.

“Me parece genial la idea que intentan transmitir con los Juegos Ufedet. Brindaron apoyo a deportes como el golf, que no son tan reconocidos pero que es hermoso jugarlo”, celebró Ávila. “Fue una linda experiencia”, aseguró Moreno Villafañe. “Incentiva ver que hay este tipo de apoyo al deporte”, agregó el golfista de 21 años.

Precisamente, las galerías del club que ellos representan, Jockey Club (sede del country), fue el lugar elegido para el lanzamiento de los Ufedet. Representantes de las distintas federaciones que integran el grupo tuvieron contacto con los directivos anfitriones. Ese vínculo sirvió para cumplir uno de los objetivos que tiene “North Friends”.

“Queremos llegar a los otros jóvenes deportistas que tienen una imagen anticuada del golf como un deporte aburrido y para gente más grande”, explicó Moreno Villafañe.

Ávila, de 18 años, marca las características del grupo que formaron, el cual tiene un equivalente en Salta. “Tenemos dos cosas en común: la amistad y la pasión por el deporte”, detalló el jugador.

Las artes marciales coparon y pusieron calidad en la agenda

Las artes marciales fueron las que coparon los Ufedet. Hubo yudo, taekwondo, aikido, taekwondo, artes marciales mixtas, kung fu y karate. Como era de esperarse, Gonzalo Navarro, cumplió con lo que se esperaba y se quedó con la “Copa Desafío”. Cuando comenzó a hablarse de los “1° Juegos Ufedet” el nombre del karateca aparecía otorgándole calidad al evento. Navarro tuvo un año de intensa competencia en el que se mantuvo como líder del ranking nacional hasta 67 kilos con los triunfos en Córdoba y Buenos Aires. Además de representar a la provincia, representó al país en el preolímpico en París, el Panamericano en Punta del Este y el Mundial en Dubai. El próximo martes, Navarro estará en la terna de los premios Olimpia que se entregarán en Buenos Aires. Otro representante de las artes marciales de Tucumán en los premios será Emmanuel Lucenti.

EN ACCIÓN. Navarro ataca a Lucas Lugones que fue el subcampeón en la categoría. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ

MASIVO. Hubo clases y clínicas en el complejo Avellaneda que fueron bien aprovechadas. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ

Los de afuera la pasaron bien en la primera vez

La coordinación para que se practiquen 22 deportes distribuidos en 17 sedes durante tres días llamó la atención satisfactoriamente. La satisfacción de Ricardo López Correa se potenció basada en el dato que destacó. “Recién saliendo del cascarón, Tucumán hizo semejante evento”, destacó el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Metropolitanas (Ufedem).

ACTO. López Correa (segundo) y García Maañon (sexto) apoyaron a Árquez (quinto).

El bonaerense llegó invitado por su par tucumano, Augusto Árquez, principal impulsor de Ufedet. “Nosotros, que tenemos 11 años de existencia, recién en el noveno año pudimos hacer el primer Juego”, recordó López Correa. “Ufedem nació para defender los derechos de los deportistas Federados que, a veces, quedaban relegados”, recordó. El origen de la unión metropolitana fue bien distinta a la tucumana que se inició por la pandemia, hace poco más de un año. Los representantes de las federaciones entendieron que unidos, los pasos para lograr flexibilizaciones iban a darse más rápido. Trabajando con los organismos gubernamentales fueron parte de la reactivación. “Los funcionarios del Gobierno no deben vernos como una amenaza, estamos para sumar, no para restar”, explicó López Correa.

“Es muy importante este tipo de confederaciones y uniones porque es la fuerza de todo el deporte para que el dirigente pueda tener un mejor acercamiento al Gobierno”, analizó José García Maañon. El presidente de Federación Argentina de Karate y de la Federación Panamericana, también presidente de la Comisión de Deportes Federados del Comité Olímpico Argentino estuvo en la fiesta de los Ufedet.

La misma pasión con una gran diferencia de edad

Hubo choque de extremos en Tafí Viejo y en Yerba Buena durante los Ufedet. En la “Ciudad Jardín” los más chicos despuntaron espíritu deportivo, en la “Ciudad del Limón” lo hicieron los más grandes.

EN YERBA BUENA. Los bikers están listos para largar. La jornada fue calurosa y soleada.

El rango de edad fue de 9 a 15 años entre los casi 50 bikers que corrieron en Yerba Buena. Los jugadores de newcom (modalidad adaptada del voley) eran de 60 en adelante, divididos en cinco equipos que compitieron en el club Tiro Argentino taficeño.

EN TAFÍ VIEJO. Los adultos mayores formaron parte del programa con el newcom.

Los pequeños ciclistas de montaña recorrieron el trazado con obstáculos naturales en el bike park yerbabuenense. Los adultos mayores, en tanto, completaron una jornada que se extendió desde las primeras horas de la mañana, hasta pasado el mediodía. En ambos casos, niños y grandes se llevaron sus diplomas y medallas.

Resultados

- Voley: Caballeros, 1) Tucumán de Gimnasia; 2) Instituto Pellegrini. Damas, Tucumán de Gimnasia e Instituto Carlos Pellegrini.

- Tenis: las semifinales y finales de las seis categorías se jugarán el sábado en Las Lomitas.

- Sóftbol: Juveniles, Cef 18 e Isotopos; Cadetes, Isotopos y Celtas.

- Tenis de mesa: Iniciados, Samuel Molina y Amaru Medina; Primera, Santiago Tolosa y Daniel Saade; Segunda, Gustavo Steckler y Aldo Testa; Tercera, Carlos Pedroza y Sergio Gavilán.

- Atletismo: 1.609 metros, Carlos Ovejero y Romina Suppa; 400, Iván Loreto y Camila Saavedra; 200, Loreto y Francescha Verdad; 3.000, Javier Escobar; 800, Kevin Zárate y Suppa; Disco, Amparo Suedan; 1.500, Fabricio Peralta y Cecilia Rey; 5.000, Nicolás Capetta y Cinthia Chávez; 400, Loreto y Camila Saavedra; 100, Loreto y Juana Molina; Salto triple y en alto, José Herrera; 5K, Carlos Ovejero y María Kairuz; 10K, Escobar y Marcela Córdoba.

- Karate: Juvenil; Patricio Montalvetti y Vladimir Milazzo. Mayores: Gonzalo Navarro y Lucas Lugones.

- Newcom: Femenino, Amazonas y RDM New.

Mixto, Independencia, San José New, Deportivo Norte New y CDAM.

- Tiro: Senior; Daniel Luque y Miguel Chiarello; Iniciados, Abel Tapia y Manuel García; Damas, Victoria Valdez y María Medde; Junior, Mariano Nadin y Fabricio Morales; Menores, Samuel Flores, Daniel Luque (h) y Mariano Luque.

- Kick Boxing: Luciano Luna, Matías Pantalena, Ezequiel Luque, Tomás Williams, Alberto Romero, Ariel Balceda, Jonathan da Para, Cristóbal Apud, Joaquín López Fandos, Tomás Werenitzky, Nahuel Iara, Mariano Molina, Héctor Arroyo y Matías del Carril.

- Mountain bike: Facundo Zotes, Santiago Ágono Bonnin y Leandro Zotes.

- Tiro con arco: Micaela López Rubio, Paula Oviedo, Agustina Campaero, Julieta Roco, Valeria López Córdoba, Adolfo Vega, Carlos Dollera, María Sol López Casacci, Marco Rodríguez, Pablo Pláate, Luana Lazarte, Fabiola Grau, Carlos Ausili y Ulises Montalván.

- Básquet 3x3: U-13, Lakers y Galácticos. U-15, Rupens Team y Talleres. U-17, Talleres y Catan.

- Gimnasia Artística: Mini, Isabel Gómez. Pre-Infantil: Máxima Roig Trejo. Infantil: Florencia Vinet. Juveniles: Marina Tejero.