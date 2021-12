Atlético: un DT que pide pista

El partido contra River cambió los ánimos rotundamente en el “mundo Atlético”. No sólo por el empate, que de por sí sirvió para cortar una racha de seis derrotas consecutivas. Lo más valorable del partido del domingo fue la entrega que mostró el equipo general.

“Me fui contento por la actitud, buscamos el partido todo el tiempo, hubo un cambio de actitud tremendo y se reflejó en el resultado. Atlético demostró lo que puede hacer, porque jugamos contra el campeón y durante varios momentos fuimos superiores”, señaló Martín Anastacio.

El entrenador de la Reserva tuvo que convertirse en rueda de auxilio para Atlético en dos ocasiones en los últimos meses. La primera fue en octubre, cuando Omar De Felippe se alejó del “Decano” y Anastacio tuvo que dirigir el partido contra Argentinos, que terminó ganando por 4-3.

“Tuvimos poco tiempo para trabajar, tengo una sensación muy buena, sumamos un triunfo y un empate, me voy tranquilo porque el cuerpo técnico de Reserva estuvo a la altura, me fui contento porque el resultado deja mejor ánimo para lo que viene”, señaló el DT.

La carrera de Anastacio en el banco de suplentes comenzó en 2011 con Salvador Mónaco, en Sportivo Guzmán. Tras un paso en el “Juliano” como entrenador principal, llegó a La Florida, club en el que se consagró campeón de la Liga Tucumana en 2014. Fue la primera estrella para su palmarés que, con el correr de los años, fue creciendo.

También ganó la Liga en 2015 con Ñuñorco y por ese bicampeonato tuvo la oportunidad de llegar a Atlético, en el que continuó con su racha ganadora y alzó el trofeo en 2016. Desde 2017, el entrenador comenzó a dirigir en las divisiones formativas, y en 2019 hizo un mix de Reserva y Liga y volvió a ganar el torneo con el “Decano”. Todos esos antecedentes lo posicionan como uno de los mejores entrenadores de la provincia, pero recién tuvo su chance en Primera como interino.

“Anastacio es un técnico de la casa que viene haciendo un buen trabajo y nosotros debemos preservarlo, porque llevarlo y darle una responsabilidad grande y que se tenga que ir por malos resultados, no me parece lo correcto”, dijo Mario Leito, cuando finalmente el que se hizo cargo del equipo fue Pablo Guiñazú y no el tucumano. “Creo que es la manera de cuidar a nuestra gente, les damos la posibilidad que trabaje y se sienta cómoda en el club”, agregó el presidente.

Tal vez la posible despedida de Cristian Lucchetti terminó opacando todo lo que se vivió en el final del partido, pero hubo un reconocimiento para el DT interino. Y como si eso fuera poco, en la sala de prensa, Silvio Nava agradeció públicamente al entrenador y todos los presentes le brindaron un aplauso, algo que el DT agradeció notablemente emocionado. Y sólo atinó a decir: “venimos haciendo un trabajo de largo plazo. Yo anhelaba ver esto, ver todos estos chicos en el plantel superior, eso significa que estamos haciendo un buen trabajo, somos un gran grupo de trabajo”, agregó.

A pesar de las tres derrotas, el trabajo interino de Anastacio pareció convencer a todos en Primera, sin mencionar que Atlético en Reserva, categoría que dirige el DT, terminó entre los 10 mejores.

Se viene el clásico en la final

En cancha de Amalia, Atlético Celeste se floreó ante Uthgra por el partido desempate por un lugar en la final del torneo “Mirta Gutiérrez”. Fue 5-0, con tres goles de Daniela Escasena y uno de Jacqueline Torossi y Daiana Pérez. La final aún no tiene programación pero sí rival: San Martín Rojo.

La respuesta del ídolo se hace esperar

Las próximas horas serán claves para definir el futuro de Cristian Lucchetti. El arquero tiene contrato con Atlético hasta el 31 de diciembre y todavía no informó a los dirigentes cual será su decisión de cara a 2022. Una reunión con Juan Manuel Azconzábal, prevista para estos días, podría definir la historia.