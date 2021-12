Rugby: la evolución de las Naranjas

El rugby femenino no para de crecer. De ir en franca evolución. Se adapta, como si nada, a los cambios. Una muestra clara de ello son las Naranjas, que de pasar de un rugby de siete, o 10 en algunos casos, dio el salto al de 15. Así, sin escalas. Algo novedoso. Desafiante. Interesante. Pero las chicas tucumanas lo supieron captar y amoldarse con total naturalidad. Es por eso que no es casualidad que se hayan quedado con el primer título nacional en esta “nueva” modalidad, al ganarle en la final a Córdoba, en un cuadrangular en el que también participaron Entre Ríos y Andina.

“Fue algo muy positivo”, asegura Rudy Medina, entrenador del seleccionado junto con Mirta Cabrera, David Ruffino y José Lescano. “El rugby de siete es más de atleta, el de 15, en cambio, es el rugby puro, neto, la esencia del deporte. En él se necesita todo tipo de jugadoras, con muchas destrezas, hábiles físicamente, fuertes y rápidas”, describe Medina sobre las cualidades que tiene que tener la rugbista para jugar en esta nueva modalidad para ellas. Aparte, lo más destacado es que el plantel no estuvo integrado por chicas que juegan en seven y para las Yaguaretés (ex Pumas), sino que se armó un equipo nuevo, demostrando una vez más que material y calidad sobra en nuestra provincia, por lo que hay una importante base de jugadoras.

Rudy augura que con esta experiencia la casa madre del rugby nacional pueda, definitivamente, incluir a esta modalidad entre sus torneos mas importantes: “este fue el punta pie para que la UAR decida darle importancia a esta modalidad dentro del femenino. Se notó una increíble paridad de los equipos. Eso se reflejó en los resultados tan acotados en los partidos que jugamos (10 a 5 contra las entrerrianas - en semifinales- y 5 a 0 a las cordobesas)”.

El staff quedó muy conforme con lo realizado por las chicas. Medina destacó la garra “naranja” en estas jugadoras. “Jugamos a lo Tucumán. Ganamos a lo Tucumán. Con maul terminamos dentro del ingoal. Las chicas hicieron pelota continuada dentro de las 25 yardas, marcando la esencia de lo que es y significa la camiseta del seleccionado”, comentó orgulloso.

“No les costó tanto adaptarse al sistema de juego, porque ya veníamos tratando de hacer algunos partidos amistosos entre los clubes en 15” grafica Rudy, a la vez que ya piensa a futuro. “Estaría bueno que se pueda organizar un campeonato en nuestra provincia para que las chicas sigan creciendo, ya que Tucumán sólo tiene más de 400 jugadoras y que seguro seguirá en aumento”. (Producción periodística: Adrián Coronel).