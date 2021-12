Apelan la domiciliaria contra un acusado de femicidio

El juez de Concepción Raúl Fermoselle resolvió ayer dictar el arresto domiciliario por seis meses al acusado por el crimen de su esposa Juana Rosa Tolaba, de 62 años. La medida, que será apelada por el ministerio fiscal, en principio la deberá cumplir en el Hospital Regional “Miguel Belascuain”. Esteban Roberto Salinas, de 70 años, permanece internado ahí y con custodia a causa de las heridas que se autoinfringió con un cuchillo en su intento de quitarse la vida tras cometer el crimen. Se lesionó con la misma arma que utilizó para herir gravemente en el cuello a su pareja. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en el paraje Los Arroyo, ubicado a dos kilómetros de Alberdi. A Salinas, amparado por el Código de Procedimiento Penal (art. 10) y la Ley de Ejecución de Sentencia (art. 33), “no se le puede dictar la prisión preventiva en razón de tener 70 años” entendió Fermoselle. Por ese motivo el magistrado dispuso que al arresto lo cumpla en el hospital en donde se encuentra asistido. Posteriormente se determinará el lugar en que lo seguirá cumpliendo. “Está claro que no puede andar libre y más adelante habrá que ver si en la cárcel o en alguna comisaría se dispone de un lugar para que sea alojado” precisó.

La medida del magistrado se dictó en la audiencia de formulación de cargo que se realizó vía virtual después del mediodía de ayer. El femicida, que participó de la deliberación desde el nosocomio, fue acusado de “homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género” por la Unidad Fiscal de Delitos Graves a cargo del fiscal Ramón Enrique Rojas. La auxiliar Emilia López Delgado fue la que expuso el caso y pidió la prisión preventiva por 60 días contra el imputado, que se abstuvo de declarar. Tras disponerse el arresto, la funcionaria adelantó que apelaría la medida en razón de haber una mala interpretación del derecho que ampara a las personas mayores de 70 años. “No dice que no se les puede dictar una preventiva, sino que estas podrán requerir el arresto domiciliario ante una medida de prisión” advirtió López Delgado. Tras insistir sobre la supuesta lectura errónea en que habría incurrido el magistrado, impugnó la decisión.

Quien planteó el derecho de Salinas al arresto domiciliario fue la defensora oficial Cintia Britos. Detalló la jurisprudencia vigente que ampararía a su defendido.

En la audiencia declararon dos hijas del imputado. Relataron parte de los pormenores que rodearon al crimen. Dejaron en claro que la víctima y el femicida no estaban separados. Que vieron al hombre cuando ingresó a la habitación y se lanzó sobre la cama en que se encontraba Tolaba. Dijeron que enseguida salió con un cuchillo ensangrentado en mano y que se fugó por el fondo de su vivienda, la que está a pocos metros de la ruta 308. Aseguraron desconocer el móvil del crimen. Tolaba murió por una herida profunda en el cuello.

La Policía halló a pocos metros del lugar del hecho el cuchillo que utilizó el asesino. Más adelante, y a orilla de la nueva traza de la ruta 38, Salinas se encontraba tirado en un charco de sangre. Había intentado quitarse la vida. La intervención de los uniformados evitó que muriera desangrado. Fue trasladado de urgencia al hospital de Concepción. Ahí se recupera de las heridas que se practicó en el cuello. El hecho causó conmoción en la reducida comunidad de Los Arroyo. Los vecinos dijeron que no conocían antecedentes violentos de Salinas, quien es jubilado de la municipalidad de Alberdi. Se conoció que reforzaba sus ingresos trabajando en un matarife de cerdos. El cuchillo con el que trabajaba es el que habría utilizado para asesinar a su esposa. No se descarta que el móvil del hecho haya sido sentimental. Salinas no tenía antecedentes de violencia de género, pero la fiscalía sostiene que hay testigos que acreditarían que si existieron ataques.