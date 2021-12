Tucumán está entre las provincias de mayor riesgo

Tucumán es una de las provincias con mayor riesgo epidemiológico del país, sólo por detrás de Capital Federal y de Buenos Aires. La incidencia acumulada, es decir lo que refleja la expansión de una enfermedad en una población y en un tiempo determinado ascendió a 300, lo que se considera riesgo alto, según explicó el ex decano de Ciencias Exactas de la UBA, Jorge Aliaga.

En ese sentido, el catedrático advirtió que la razón de casos confirmados, es decir el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados a las dos semanas previas es de 1,87, lo que significa que la cantidad de contagios subió un 87% en las últimas dos semanas. “Es una situación complicada”, explicó Aliaga. Y en ese sentido remarcó como muy importante que las reuniones deben realizarse al aire libre dentro de lo posible, y que se está en el interior debe haber ventilación cruzada, aún cuando se está utilizando el aire acondicionado.

Según el informe de situación epidemiológica que realiza el propio Siprosa en la provincia, Tucumán está por encima de los índices de contagio que se están observando en las otras provincias del NOA como Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Y que incluso hace una semana estábamos por arriba de CABA y de AMBA.

Hace unos días, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, aseguró: “Estamos entre 400 y 500 casos diarios. La gran mayoría son pacientes asintomáticos o poco sintomáticos que no requieren internación. La ocupación de camas críticas con respirador es de 14 a 15 pacientes en el sector público, y otros 14 en el sector privado. Pero eso no nos tiene que llevar a confiarnos, porque sabemos que cuanto más personas contagiadas hay se genera un 5% de casos graves que pueden requerir terapia”. Medina Ruiz, sostuvo que “a pesar de los controles, hay fiestas clandestinas y personas que no se cuidan generando nuevos focos de contagios. A lo que apuntamos hoy es a salvar la mayor cantidad de vidas posibles, a que no haya pacientes graves y que no surjan restricciones nuevas”. Y agregó: “Por eso hay que seguir vacunándose y cuidándose. De esto va a depender la curva de contagios”.

Ayer en Tucumán se reportaron 486 nuevos contagios y se informó de tres muertes: hombres de 66, 68 y 78 años fallecieron debido a infecciones provocadas por covid-19 y elevaron la cifra de víctimas a 3.493. Desde el inicio de la pandemia, 209.221 personas se contagiaron en la provincia y 199.250 ya recibieron el alta. Por último se informó que son 155 los pacientes internados en el sistema público y privado de salud provincial y, de ellos, 30 reciben asistencia mecánica respiratoria.