“Nosotros actuamos para salvar vidas”, dijo Jaldo

En un Salón Blanco nuevamente colmado de personas, y con la presencia de la flamante diputada y ex ministra de Salud Rossana Chahla, el gobernador Osvaldo Jaldo reunió ayer a autoridades sanitarias y representantes del sector privado para hacer un balance sobre los primeros días de la implementación del pase sanitario en la provincia. El DNU que reglamentó la medida fue convalidado ayer por la Legislatura, por lo que ahora ya tiene fuerza de ley.

“Se está cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto, que era vacunar a la mayor cantidad de tucumanos y tucumanas posible. Es una medida que permite mantener los niveles de flexibilización que tenemos en las diferentes actividades económicas”, informó Jaldo, quien además agradeció “al sector privado por el acompañamiento de los representantes de las diferentes actividades económicas desde el primero de diciembre”. También destacó la adhesión de los otros poderes del Estado a la medida.

El Gobernador explicó que en los nodos de vacunación se aplicaron un promedio de 17.000 a 20.000 vacunas por día desde la implementación del pase. “Actuamos para salvar vidas. Nos quedamos tranquilos porque el sector privado está convencido de la medida y nos va a seguir apoyando”, remarcó. Y pidió tener en cuenta “que diciembre es un mes particular, cuando hay muchas festividades y encuentros por el fin de año, momento en el que el comercio tiene que recuperar en sus ventas. Es por eso que se han tomado estas medidas para prevenir determinadas situaciones”.

Cifras oficiales

De la reunión participó también el flamante ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, quien afirmó: “Hace una semana veíamos como se complicaba la situación, porque teníamos menos de 100 casos y llegamos a los 500 contagios diarios. Paralelamente veíamos lo que pasaba en el mundo, donde la situación epidemiológica se complicaba”, dijo. Según él, la implementación del Pase Sanitario de forma oportuna permitió que “más de 127.179 personas hayan sido inoculadas en siete días; de ellas, 69.142 se colocaron la segunda dosis y llamativamente 46.114 personas se colocaron la primera dosis; 5.707 y 6.216 con dosis adicionales y de refuerzo, quienes van cumpliendo seis o cinco meses de su segunda dosis”. “En Tucumán no hubo disidencias ni nadie del sector económico que cuestione la medida. Nos apoyaron y lo siguen haciendo. No hay forma de frenar una enfermedad epidémica si no es con restricciones o vacunas”, sostuvo. Medina Ruiz comparó, además, las cifras con diferencia de un año: “En noviembre de 2020 hubo 442 fallecidos con restricciones y sin vacunas; en noviembre de este año fueron 42 fallecidos sin restricciones y con vacunas”, dijo. “La Legislatura consolidó la decisión de salvar vidas y mantener la situación económica. Debemos adelantar las aplicaciones de terceras dosis o refuerzos porque es inminente la llegada de la variante Ómicron a la provincia”, finalizó.