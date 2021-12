Festival de reggae con bandas locales y la porteña Resistencia

De Jamaica al mundo, el reggae está en constante evolución e incorporación de nuevos aportes. Hoy se reeditará el festival Tucumán Reggae, que reunirá desde las 22 en el Teatro de la Paz (9 de Julio 162) a los exponentes locales Metaroot y Don Luca con Resistencia, llegada desde Buenos Aires, con la organización de Jorge Singh.

La banda porteña está conformada por los integrantes de Resistencia Suburbana (disuelta hace casi una década), para lanzarse en su aventura musical con producciones independientes para ser referentes del género tanto dentro del país como en América Latina.

Sus canciones se caracterizan por expresar un comprometido mensaje de fuerte contenido social con la presencia en el escenario del fundador Fabián Leroux, Lea Díaz, Guillermo Cristo Grasso, Rolando Cuchu Duarte y José Conceicao.

Por Metaroot, la voz la lleva Carlos Álvarez, integrante del grupo junto a René Álvarez y a Hernán Ferreyra. La banda formó parte del primer Tucumán Reggae, en 2008, cuando, con el nombre de Buenasysantas, tocaron junto al Natty Combo en la Sociedad Francesa. “Más de 15 años en el reggae nos avalan y vamos a estar presentando las canciones que forman parte de nuestro primer EP ‘Nace, crece, piensa’”, afirma.

“Es muy difícil, por no decir imposible, hacer reggae puro si no naciste en Jamaica. Inevitablemente se fusiona con lo que uno vive día a día. Se puede copiar pero nunca vas a poder hacer un estilo como lo hacen los nativos, sería como que pongas a un jamaicano a tocar una zamba. En nuestro caso en particular, nuestra música es una interpretación personal del reggae”, señala.

No sólo es una cuestión argentina, sino que esa fusión es algo global, puntualiza: “el reggae está mutando constantemente, todo el género ahora llamado urbano se va fusionando y dan lugar a nuevas corrientes. Es patrimonio de la cultura universal por su aporte a la reflexión en temas como la injusticia, la resistencia y el amor y eso es lo que representa”. “Nos pone muy contentos poder tener nuevamente escenarios para presentarnos, la pandemia hizo estragos en ese sentido”, concluye