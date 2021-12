Qué ver en CCC Go, Netflix, Paramount+ y Amazon Prime

CCC GO

La eternidad (Europa Europa, a las 15.35)

Cuando Valentine se casa a los 20 años estamos a finales del siglo XIX. A finales del siglo siguiente, su bisnieta acaba en brazos del hombre que ama. Entre estas dos épocas, hombres y mujeres se encuentran, se aman, se abrazan.

Hancock (Star Channel, A LAS 17.40)

John Hancock es un superhéroe que vive sin límites y que ha perdido la aprobación del público, Se involucra con la esposa del profesional de relaciones públicas que está intentando mejorar su imagen. Con Will Smith, Charlize Theron y Jason Bateman.

Kate & Leopold (Paramount Network, a las 18.50)

Kate es una ejecutiva moderna de la ciudad de Nueva York. Cuando su exnovio científico abre un portal en el tiempo, el experimento transporta al Duque de Albania de 1867 a la época actual, donde iniciará una curiosa relación con ella. Protagonizada por Meg Ryan y Hugh Jackman.

Durmiendo con mi jefe (Volver, a las 22)

Oscar Tzisca, un registrador aplicado y responsable, viene de sufrir la venganza de su esposa, que cansada de tantas infidelidades lo ha dejado sin casa. Obligado por las circunstancias, el jefe deberá recurrir a su hospitalario contador. Filme argentino con Luis Brandoni, Guillermo Francella y Andrea Pietra.

NETFLIX

El chico de Asakusa

En los años 60, el joven Takeshi Kitano abandona el colegio para sumergirse en el teatro, con la suerte de que un animador famoso de Japón se convierte en su mentor. Takeshi aprende que tiene que practicar su rol como artista todo el día, pero poco a poco la gente va prestando más atención a la televisión. Película japonesa.

Rey chamán

El médium Yoh Asakura participa en un torneo que se celebra cada 500 años. Allí debe enfrentarse a varios rivales para convertirse en el todopoderoso rey de los chamanes. Reboot de la serie animada japonesa “Shaman King”.

Titanes - Temporada 3

Mientras se esfuerzan por mantenerse unidos, los Titanes sufren el asedio de una nueva amenaza, que busca destruir a Gotham de una vez por todas. Sólo ellos podrán evitarlo.

Bonusfamilien - Temporada 4

Un incendio en una cocina, una disputa en la escuela y una llamada del hospital alimentan el fuego de las crisis familiares y los ajustes de cuentas en esta serie.

PARAMOUNT+

Queen of the universe

Tacones altos, octavas altas y una verdadera competencia de canto que se dará en este talent show conducido por el actor y presentador británico Graham Norton y que contará con drag queens de todo el mundo, quienes competirán en un intento por ser coronada como “The Queen of the Universe”. El jurado selecto lo componen las cantantes y actrices Michelle Visage (RuPaul´s Drag Race), Leona Lewis (The X Factor UK), Trixie Mattel y Vanessa Williams.

AMAZON PRIME

The ferragnez - Temporada 1

Chiara Ferragni es una emprendedora digital y un ícono de la moda con más de 25 millones de seguidores en Instagram, y fue coronada como la número uno en “Los influencers más poderosos de la moda” por Forbes. El músico Fedez, por su parte, no se queda atrás, con 13 millones de seguidores, 60 discos de platino y la popularidad que le ha proporcionado ser uno de los concursantes de la serie “Celebrity Hunted - Caccia all’Uomo” y el presentador de “LOL – Chi ride è fuori”.