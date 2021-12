Chicago: el trigo perdió más de U$S 5 en la jornada

El trigo con entrega en marzo perdió U$S 5,14 y se posicionó en U$S 291,93 la tonelada durante la jornada que se desarrolló en el mercado de Chicago. El contrato de mayo, en tanto, retrocedió U$S 5,15 hasta los U$S 293,67.

Por el contrario, la soja y el maíz cerraron la rueda con ganancias. Se destacó el incremento de casi U$S 4 en la oleaginosa.

El contrato de enero de la soja ganó U$S 3,95 hasta los U$S 463,34 la tonelada, a la vez que el de marzo aumentó U$S 3,86 para concluir la jornada a U$S 466,19 la tonelada.

Por último, el maíz contrato de marzo subió U$S 0,49 y se ubicó en U$S 231,19 la tonelada, mientras que la posición de mayo avanzó U$S 0,20 hasta los U$S 231,88.