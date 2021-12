Por qué y cuándo Marcelo Gallardo decidió quedarse

El infierno tan temido no llegó: cuando se conoció que iba a haber una conferencia de prensa de Marcelo Gallardo todos dieron por sentado que anunciaría que se iba. Le sobraban ofertas, la mayoría de ellas más que tengadoras. Clubes de Europa, selecciones de otros países.

Pero no.

Gallardo decidió seguir. Confesó que pensó en la posibilidad de abandonar la institución y cambió de idea: cómo fue que se dio y por qué finalmente se quedó.

"Elijo seguir estando" fue la frase que hizo emocionar a más de un fanático del Millonario al conocer que el Muñeco concretará su octavo año consecutivo al frente del club de Núñez. El entrenador de 45 años expresó que se tomó unos días para reflexionar acerca de su futuro, pero al mismo tiempo remarcó que no tuvo demasiado tiempo para pensarlo debido a la dinámica del día a día. "Tiene que ver con algo que sentí. Es una elección, más allá de lo que viví y sentí. Creo que vale la pena, merezco seguir estando un año más" entendió.

Asimismo, Gallardo manifestó que todo fue cosa de un clic, porque el hecho de seguir en River lo decidió ayer (martes) a la noche. "Lo medité y esta mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, Jorge Brito, al plantel y a mi cuerpo técnico. No quería que pase más tiempo, hoy necesitaba comunicarlo para no generar una expectativa mayor. Realmente esta gestión deportiva me hace feliz".

El final de esta decisión es lo más importante, claro. Pero también hubo un proceso por el cual el director técnico tuvo que pasar para llegar hasta hoy, uno en el cual estuvo a punto de tomar la determinación opuesta y fue justo después de ganarle a Racing que pensó en marcharse de River.

El mismo día en que se consagró campeón de la Liga Profesional tras vencer 4-0 a La Academia como local, admitió que "hubiera agarrado de la mano a Benjamín y me habría ido a casa. Esa hubiera sido otra manera de terminar mi vínculo y estar en paz".